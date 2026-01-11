भगवाधारी करेंगे पाकिस्तान-बांग्लादेश में शासन, ओवैसी के हिजाब वाली PM पर देवकीनंदन ठाकुर

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर धार्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि अगर ओवैसी भारत में हिजाब वाली पीएम चाहते हैं तो हमारा भी एक सपना है।

Jan 11, 2026 08:03 pm IST
ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर धार्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया आई है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि अगर ओवैसी भारत में हिजाब वाली पीएम चाहते हैं तो हमारा भी एक सपना है। हमारा सपना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में तिलकधारी और भगवाधारी सत्ता संभालें। गौरतलब है कि आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में बयान दिया था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी समुदायों के लोगों को समान दर्जा देता है जबकि पाकिस्तान का संविधान शीर्ष संवैधानिक पदों के लिए केवल एक ही समुदाय तक सीमित है।

लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया
ओवैसी के बयान पर कई लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके बयान से असहमति जताई है। भाजपा के सांसद अनिल बोंदे ने ओवैसी के बयान को गैरजिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि हैदराबाद के सांसद आधा सच पेश कर रहे हैं। बोंदे ने दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं पहनना चाहतीं। बोंदे ने ईरान में महिलाओं द्वारा हिजाब के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए दावा किया कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब नहीं चाहतीं क्योंकि कोई भी गुलामी पसंद नहीं करता।

ओवैसी ने क्या कहा था
एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार, वहां केवल एक धर्म का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी नागरिक महापौर, राज्य का मुख्यमंत्री, या यहां तक कि देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह, वह दिन आएगा जब न तो मैं और न ही वर्तमान पीढ़ी जीवित रहेगी लेकिन हिजाब पहनने वाली एक बेटी भारत की प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। ओवैसी ने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन जरूर आएगा...मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलायी जा रही है, वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी।

