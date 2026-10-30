‘अब तो चाय पर भी नहीं बुलाते’, जब उद्धव ठाकरे के सामने ही चुटकी लेने लगे देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गुरुवार को एक ही मंच पर दिखाई दिए। वे एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की चुटकी भी ली।
महाराष्ट्र की राजनीति में धुर विरोधी माने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे को एक ही मंच पर देखकर लोग हैरान रह गए। उनके साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे भी मौजूद थे। एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेने ये तीनों ही नेता पहुंचे थे। बात ही बात में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि अब उन्हें उद्धव ठाकरे चाय पर नहीं बुलाते जबकि वह 2019 से ही इंतजार कर रहे हैं।
हैरान होने की जरूरत नहीं- फडणवीस
गुरुवार को मुंबई में एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ मंच पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर किसी को भी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी आत्मीयता "महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा का हिस्सा" है।
फडणवीस ने 75 कार्टूनिस्ट के काम और प्रोफाइल पर आधारित किताब 'महाराष्ट्र ची हास्यरेषा' के विमोचन के अवसर पर कहा कि महाराष्ट्र में हमेशा से ही विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संवाद की परंपरा रही है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि हमें एक मंच पर देखकर कुछ लोग हैरान क्यों हुए। हमें कोई हैरानी नहीं है। यह महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है। अलग-अलग पार्टियों के नेता एक ही कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, साथ हंस सकते हैं और साथ बैठकर चाय पी सकते हैं।"
चाय पिलाने को लेकर ले ली चुटकी
फडणवीस ने कहा, "2019 तक जब भी उद्धवजी ने मुझे बुलाया, मैं गया। 2019 के बाद उन्होंने नहीं बुलाया। मैं इंतजार कर रहा था।" लंबे समय तक सहयोगी रही भाजपा और शिवसेना (अविभाजित) की राहें 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री पद को साझा किए जाने को लेकर जुदा हो गई थीं। फडणवीस ने मुंबई में कार्टूनिस्ट के लिए एक समर्पित गैलरी स्थापित करने की इच्छा भी जताई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए वह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का समर्थन मांगेंगे।
बीजेपी पर आदित्य ठाकरे का निशाना
एक तरफ ये तीनों नेता एक साथ दिके तो दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर पार्टी नेता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या के "मुख्य साजिशकर्ताओं" को संरक्षण देने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया।
शिवसेना (उबाठा) के मानपाडा वार्ड प्रमुख पूर्णेकर की 29 सितंबर को हत्या कर दी गई थी। उन्हें पहले गोली मारी गई और फिर धारदार हथियारों से हमला किया गया। राज्यसभा सदस्य संजय राउत के साथ यहां एक संवाददाता सम्मेलन में वर्ली के विधायक आदित्य ने कहा, "प्रदीप पूर्णेकर की हत्या स्पष्ट रूप से राजनीतिक हत्या है। संदिग्धों के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आरोपियों और मुख्य साजिशकर्ताओं को क्यों बचा रहे हैं।"
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें