महाराष्ट्र का वास्ता, उपराष्ट्रपति चुनाव में सपोर्ट के लिए शरद-उद्धव से बोली BJP; क्या मिला जवाब

फडणवीस ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। फडणवीस का कहना है कि शरद पवार ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बारे में खुलकर जवाब नहीं दिया।

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईFri, 22 Aug 2025 03:43 PM
राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट के समर्थन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बात की। इस दौरान फडणवीस ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। फडणवीस का कहना है कि शरद पवार ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बारे में खुलकर जवाब नहीं दिया। देवेंद्र फडणवीस ने दोनों नेताओं से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के महाराष्ट्र कनेक्शन का वास्ता देकर समर्थन मांगा।

क्या हुई बातचीत
गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अब दोनों पक्ष अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। इसी क्रम में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की थी। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शरद पवार ने विपक्ष के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की बात कही है। हालांकि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता अभी खुलकर जवाब नहीं दिया है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा है कि वह इस बारे में चर्चा करने के बाद उन्हें जानकारी देंगे।

इससे पहले शिवसेना (यूबीटी) ने संजय राउत ने कहा कि फडणवीस के अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उद्धव ठाकरे को फोन किया था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा था। बता दें कि एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी में साथी हैं। यहां पर इन दोनों का कांग्रेस के साथ गठबंधन हैं। वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन में भी तीनों दल एक साथ हैं।

महाराष्ट्र कनेक्शन का वास्ता
बताया जाता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बातचीत के दौरान फडणवीस ने एनडीए उम्मीदवार के महाराष्ट्र कनेक्शन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड वोटर हैं। इस आधार पर फडणवीस ने दोनों नेताओं से उनके लिए समर्थन मांगा। लोकसभा में शिवसेना (यूबीटी) के नौ और एनसीपी (एसपी) के 10 सांसद हैं। वहीं, राज्यसभा में दोनों दलों के दो-दो सांसद हैं।