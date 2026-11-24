इस बात के लिए सही समय नहीं, शरद पवार के रिटारयमेंट की चर्चा पर देवेंद्र फडणवीस
शरद पवार के रिटायरमेंट की चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। फडणवीस ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि पवार साहेब अभी कहीं रुकने वाले हैं…
महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वक्त से शरद पवार के रिटायरमेंट की चर्चा तेज है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर टिप्पणी की। फडणवीस ने कहा कि हम सबकी इच्छा है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उन्होंने कहा कि पवार साहेब आज भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। मैंने उन्हें करीब से देखा है और वो विभिन्न काम-काज और प्रोजेक्ट्स में रुचि लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि ऐसे में उनके रिटायर होने पर चर्चा करना ठीक नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि शरद पवार अपने पूरे जीवन में कभी भी रुकने वाले नहीं हैं।
क्या बोलीं सुप्रिया सुले
गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद) की कार्यकारी अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने उन खबरों को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी प्रमुख शरद पवार राजनीति से संन्यास लेने पर विचार कर रहे हैं। इन खबरों में कहा गया था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पार्टी का यह गुट भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सके। सुप्रिया सुले ने इन अटकलों को बेहद आपत्तिजनक बताया और जोर देकर कहा कि सार्वजनिक जीवन से कौन हटेगा, यह जनता तय करेगी, न कि अफवाहें फैलाने वाले।
कैसे शुरू हुई यह चर्चा
यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक रिपोर्ट में, अज्ञात सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि राकांपा (शरद) गुट के भीतर राजग में शामिल होने को लेकर चर्चा चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 दिसंबर को 86 साल के होने जा रहे पवार को राजनीति से पीछे हटने का सुझाव दिया गया था। ऐसा इसलिए ताकि वे अपने लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक रुख के सीधे विरोध से बच सकें, जबकि सुप्रिया सुले और वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल जैसे नेता एनडीए के साथ जुड़ सकें। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि पार्टी के कुछ नेताओं ने भाजपा नेतृत्व के साथ बातचीत की है।
कहां हैं शरद पवार
महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान खांसी, कफ और कमजोरी के कारण शरद पवार को पहले पुणे और फिर मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पवार को फोन करके उनका हालचाल पूछा और कहा कि आप आराम करें, सुप्रिया और हम देश संभाल लेंगे। यह बात हालांकि उनकी बीमारी को लेकर चिंता जताने के लिए कही गई थी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके गहरे मायने निकाले गए, जिससे शरद पवार के राजनीति से हटने की चर्चाओं को और हवा मिल गई।
सुप्रिया सुले बोलीं-जनता तय करेगी
सुप्रिया सुले ने इन चर्चाओं का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि शरद पवार का राज्यसभा कार्यकाल अभी भी पांच साल का है। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता के रिटायरमेंट की खबरें फैलाई जा रही हैं, तो यह बेहद आपत्तिजनक है। शरद पवार रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, उनका राज्यसभा कार्यकाल अभी पांच साल का बचा है, तो वह रिटायर कैसे हो सकते हैं? कौन रिटायर होगा, यह जनता तय करेगी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।