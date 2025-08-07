Devendra Fadnavis Mocks Rahul Gandhi Either His Brain Is Stolen or a Chip Is Missing राहुल गांधी का दिमाग चोरी या चिप मिसिंग है... 'वोट चोरी' के आरोपों का CM फडणवीस ने उड़ाया मजाक, India News in Hindi - Hindustan
राहुल गांधी का दिमाग चोरी या चिप मिसिंग है... 'वोट चोरी' के आरोपों का CM फडणवीस ने उड़ाया मजाक

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का या तो दिमाज चोरी हो गया है या चिप मिसिंग है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:11 PM
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से छेड़छाड़ करके वोटों की चोरी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यही तरीका कई अन्य इलाकों में भी अपनाया गया ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि उनका दिमाग चोरी हो गया है।

राहुल गांधी का दिमाग चोरी या चिप मिसिंग

पणजी के पास पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने कहा, “मुझे लगता है कि उन्हें (राहुल गांधी) अपना दिमाग चेक कराना चाहिए। या तो उनका दिमाग चोरी हो गया है या उनके दिमाग की चिप मिसिंग है, तभी वो ऐसी बातें बार-बार करते हैं।” गोवा में एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे फडणवीस ने राहुल के बयानों को "व्यक्तिगत हमलों से भरा और निराधार" बताया।

वहीं, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा, “राहुल गांधी झूठे आरोप लगाकर एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी।”

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

इससे पहले दिन में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम डेटा और CCTV फुटेज से छेड़छाड़, और मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट न देना, इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव ‘चोरी’ किए। उन्होंने दावा किया, “5.30 बजे के बाद अचानक भारी वोटिंग दिखाई गई, जबकि हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे हमारी आशंका मजबूत हुई कि चुनाव आयोग और भाजपा में साठगांठ थी।”

आरोप और ईसी का जवाब

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी हुई है। उनके अनुसार, मतदाता सूची में 11,965 डुप्लीकेट एंट्री, 40,009 फर्जी या अमान्य पते, 10,452 ऐसे वोटर जो एक ही पते पर दर्ज थे, 4,132 अमान्य फोटो और 33,692 बार फॉर्म-6 का दुरुपयोग किया गया।

इस पर कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी से लिखित हलफनामे में उन नामों की सूची मांगी जो कथित तौर पर अमान्य हैं। जवाब में राहुल ने कहा, “मैं जनता से जो कहता हूं, वही मेरी शपथ है। ये डेटा चुनाव आयोग का है और हम वही दिखा रहे हैं।”

गौरतलब है कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए 288 में से 230 सीटें हासिल कीं, जिनमें भाजपा को 132, शिवसेना (शिंदे गुट) को 57 और एनसीपी (अजित पवार) को 41 सीटें मिलीं। दूसरी ओर, कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी (MVA) को भारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कांग्रेस को 16, एनसीपी (शरद पवार गुट) को 10 और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) को सिर्फ 20 सीटें मिलीं।

