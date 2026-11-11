देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के साथ काम करने के फायदे गिनाए, कुछ बड़ा होगा?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान ने चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। फडणवीस ने हाल ही में बताया है कि कैसे उद्धव के साथ काम करने से उन्हें फायदा हुआ।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ बढ़ाने का श्रेय शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे को दिया है। उन्होंने कहा है कि ठाकरे के साथ काम करने से उनके प्रशासनिक अनुभव का काफी विस्तार हुआ है ।उनके इस बयान ने राज्य के सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने खुलकर स्वीकार किया है कि उद्धव ठाकरे के साथ काम करने से उनके प्रशासनिक अनुभव का काफी विस्तार हुआ है। यह टिप्पणी एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान की गई। इन दिनों त्योहारों का माहौल है और साथ ही राज्य में कई अहम राजनीतिक बैठकें भी हो रही हैं, जिनमें विरोधी गुटों के नेताओं के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय मुलाकातें भी शामिल हैं।

उद्धव ठाकरे को दिया क्रेडिट मुख्यमंत्री ने 2014 से 2019 के बीच के उतार-चढ़ाव भरे राजनीतिक दौर को याद करते हुए बताया कि उस कार्यकाल के दौरान भीषण सूखे और कई प्रशासनिक बाधाओं का सामना करने से उन्हें कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता मिली। मुख्यमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा, 'उद्धव ठाकरे के साथ काम करने से मुझे एक बहुत बड़ा और व्यापक अनुभव मिला, जिसने मेरे नजरिए को बेहतर बनाया।'

सियासी गलियारों में हलचल तेज राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर बंटे हुए हैं कि फडणवीस का यह बयान कोई तंज है या सचमुच की गई तारीफ। लेकिन जिस समय यह बात कही गई है, उसने राज्य की राजनीति में बदलते समीकरणों और नई हलचलों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। फडणवीस ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के काम करने के अलग-अलग तरीकों की तुलना भी की। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

NCP विलय पर क्या बोले फडणवीस ने कहा, 'अगर वे विलय करने का फैसला करते हैं, तो वे आकर हमें बताएंगे, क्योंकि हमारे बिना विलय नहीं हो सकता। अभी तक उनमें से किसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया है।' जब सुनेत्रा पवार के नेतृत्व की तुलना उनके दिवंगत पति के नेतृत्व से करने के लिए कहा गया, तो फडणवीस ने कहा, 'अजित दादा एक ऐसे नेता थे जिन्हें समय की कसौटी पर परखा जा चुका था। उन्हें महाराष्ट्र की बहुत अच्छी समझ थी और राज्य के बारे में गहरी जानकारी थी। सुनेत्रा पवार अभी हालात के हिसाब से खुद को ढाल रही हैं। उनकी तुलना अजित दादा से करना सही नहीं होगा।'

पिछले हफ्ते विलय की चर्चाओं ने तब जोर पकड़ लिया, जब प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार समेत सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के कई नेताओं ने राकांपा एसपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, जिन्हें हाल में सीने में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

NCP गुट के नेता कर रहे हैं इनकार खास बात है कि विलय की अटकलों को दोनों ही गुटों के नेता खारिज कर रहे हैं। दरअसल, इसकी चर्चाएं बीते साल से ही जारी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर अजित पवार जीवित होते, तो फरवरी में दोनों गुट एक हो गए होते। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख सुनील तटकरे ने हाल ही में कहा था, 'मैंने कहा था कि अगर दादा जीवित होते, तो विलय को लेकर फैसला 12 फरवरी को ले लिया जाता।' हालांकि, अब तक दोनों ही समूहों के शीर्ष नेताओं ने विलय को लेकर कुछ नहीं कहा है।