दो तिहाई बहुमत बहाना है, फडणवीस असली निशाना हैं? शिंदे के ऑपरेशन टाइगर की क्या है सच्चाई

महाराष्ट्र में विपक्ष ने एकनाथ शिंदे और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह शिवसेना को कमजोर करने की नहीं बल्कि भाजपा की आंतरिक लड़ाई है।

Operation Tiger: महाराष्ट्र की सियासत में दल-बदल और आंतरिक शह-मात का खेल एक बार फिर चरम पर है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (UBT) को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। लोकसभा के छह सांसदों के पाला बदलने के ठीक एक हफ्ते बाद उद्धव सेना के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य (MLC) सचिन अहीर ने भी पाला बदल लिया है। बुधवार को वे सत्तारूढ़ शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध विधान परिषद के उपसभापति चुने गए।

आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले सचिन अहीर का इस तरह पाला बदलना उद्धव गुट के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है। इस सियासी घटना ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की राजनीतिक ताकत को और मजबूत कर दिया है। राजनीतिक हलकों में उद्धव सेना के सांसदों और नेताओं के इस सामूहिक दल-बदल को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया जा रहा है। शिंदे इस ऑपरेशन के जरिए न केवल राज्य की राजनीति में बल्कि केंद्र में भी भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के भीतर खुद को एक अपरिहार्य नेता के रूप में स्थापित करने में सफल रहे हैं।

क्या है 'ऑपरेशन टाइगर' और इसके मायने? महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं आम हैं कि आखिर इस 'ऑपरेशन टाइगर' के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों और अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इसके मुख्य रूप से दो बड़े कारण माने जा रहे हैं।

संसद में दो-तिहाई बहुमत की रणनीति चर्चा है कि इस ऑपरेशन को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद अंजाम दिया गया है। केंद्र सरकार को आने वाले समय में परिसीमन 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' और महिला आरक्षण जैसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील संवैधानिक संशोधन विधेयकों को संसद में पारित कराना है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जिसे जुटाने में शिंदे की यह मुहिम मददगार साबित हो रही है।

शिंदे की महत्वाकांक्षा साल 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को 132 सीटें मिली थीं, जबकि शिंदे की शिवसेना को 57 और एनसीपी (अजीत पवार) को 41 सीटें हासिल हुई थीं। इस समीकरण के कारण मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस के पास चला गया और शिंदे को उपमुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। शिंदे गुट का मानना है कि महायुति की चुनावी जीत उनकी सरकार की 'लाडकी बहिन योजना' के कारण हुई थी, इसलिए सीएम पद न मिलने से शिंदे काफी समय से असहज थे। अब वे भाजपा के केंद्रीय आलाकमान क पसंदीदा नेताओं की सूची में आकर 2029 के चुनावों के लिए फिर से शीर्ष पद पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।

फडणवीस को 'चेक' करने की रणनीति इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू महायुति गठबंधन के भीतर का आंतरिक सत्ता संघर्ष है। गठबंधन के ही कुछ अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि शिंदे के राजनीतिक कद को जानबूझकर बढ़ावा देना एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है, ताकि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित रखा जा सके। भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “भाजपा जैसी कैडर आधारित पार्टी में अंतिम फैसले आम सहमति से होते हैं। लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षी होना और अपना समर्थन आधार बढ़ाना स्वाभाविक है। शिंदे अपनी पार्टी चलाते हैं, इसलिए उन्हें 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर संगठन विस्तार का पूरा अधिकार है।”

इस बीच महायुति के भीतर भी इस बड़े पैमाने पर हो रहे दल-बदल को लेकर असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। भाजपा विधायक आशीष देशमुख ने अपनी ही लीडरशिप से अपील की है कि विपक्ष के विधायकों को अब महायुति में शामिल न किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया, "संसद में महत्वपूर्ण बिल पास कराने के लिए हमें लोकसभा सांसदों की जरूरत थी, इसलिए उनका स्वागत है। लेकिन हमें विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेताओं की क्या जरूरत है, जहां हमारे पास पहले से ही प्रचंड बहुमत है?"

'ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन फडणवीस' इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने एकनाथ शिंदे और भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि यह शिवसेना को कमजोर करने की नहीं बल्कि भाजपा की आंतरिक लड़ाई है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, "यह 'ऑपरेशन टाइगर' नहीं, बल्कि असल में 'ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस' है। साल 2029 के चुनावों को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस के पर कतरने की यह एक सोची-समझी योजना है।"

फडणवीस और शिंदे के रिश्ते 2014-2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, जबकि एकनाथ शिंदे तत्कालीन अविभाजित शिवसेना के एक कम प्रोफाइल वाले मंत्री के रूप में उनके अधीन काम कर रहे थे। 2019-2022 के दौरान उद्धव ठाकरे ने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस-एनसीपी के साथ सरकार बनाई। जून 2022 में शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत की और महाविकास अघाड़ी सरकार को गिरा दिया। 2022-2024 के दौराम शिंदे ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर फडणवीस को अपनी वरिष्ठता भूलकर शिंदे के अधीन उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करना पड़ा।