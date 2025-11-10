Hindi NewsIndia NewsDevendra Fadnavis held a meeting after possible ammonium nitrate recovered Delhi car blast
दिल्ली धमाके से पहले ही अलर्ट पर था महाराष्ट्र, क्यों फडणवीस ने दोपहर में बुलाई थी मीटिंग
संक्षेप: दिल्ली में बम धमाकों में 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के काफी देर पहले ही महाराष्ट्र अलर्ट पर था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोपहर मे ही बैठक बुला ली थी। फडणवीस ने यह बैठक हरियाणा के फरीदाबाद में 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी की खबर आने के बाद बुलाई थी।
Mon, 10 Nov 2025 09:52 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
दिल्ली में बम धमाकों में 10 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के काफी देर पहले ही महाराष्ट्र अलर्ट पर था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोपहर मे ही बैठक बुला ली थी। फडणवीस ने यह बैठक हरियाणा के फरीदाबाद में 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी की खबर आने के बाद बुलाई थी। वहीं, दिल्ली में हुए भीषण धमाके बाद सीएम फडणवीस ने एक बार फिर से पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक सभी एजेंसियों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है।
