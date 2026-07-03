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‘फडणवीस को PM पद की रेस से हटाने…’ सांसदों की बगावत पर यह क्या बोल गए आदित्य ठाकरे

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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Devendra Fadnavis Aaditya Thackeray: शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि 6 सांसदों की बगावत देवेंद्र फडणवीस के कद को कम करवाने के लिए हुई थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र सीएम को  पीएम पद की रेस से बाहर निकालना चाहती है।

‘फडणवीस को PM पद की रेस से हटाने…’ सांसदों की बगावत पर यह क्या बोल गए आदित्य ठाकरे

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों की बगावत ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर आदित्य ठाकरे ने अपने पिता की ही तरह नया दावा किया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके आदित्य ने कहा कि यह पूरी बगावत भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर शिंदे की तरफ से की गई है। इस बगावत के माध्यम से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पकड़ को कमजोर करके उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ले जाना चाहता है, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर किया जा सके।

हिन्दुस्तान टाइम्स से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे को इस बगावत से फायदा ही फायदा है। क्योंकि एक तरफ तो उनकी ताकत बढ़ी है, दूसरी तरफ अगर फडणवीस केंद्र में जाते हैं, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिंदे की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। उन्होंने कहा, "वे (भाजपा केंद्रीय नेतृत्व) यह पक्का करना चाहते थे, कि 2029 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा फडणवीस न बनें। इससे शिंदे को भी फायदा होता है, क्योंकि उनका एकमात्र एजेंडा दोबारा मुख्यमंत्री बनने का है।"

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‘भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने चलाया ऑपरेशन देवेंद्र’ - उद्धव ठाकरे

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से इस तरह का दावा किया गया हो। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ एक ही फ्लाइट से यात्रा करके लौटे उद्धव ठाकरे ने भी दावा किया था कि महाराष्ट्र सीएम इस बगावत के बाद असहज नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक खास स्तर पर रखने के लिए ऑपरेशन देवेंद्र चलाया जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने ही राज्य में अपने नेता के पर कतर दिए हैं।" अपने इस दावे को आधार देने के लिए उद्धव ठाकरे ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गड़करी का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि जो भी नेता ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है, भाजपा उसे केंद्रीय नेता बनाकर उसकी पीएम पद की दावेदारी खत्म कर देती है।

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'मैं इंसान हूं, मेरे पर ही नहीं'- देवेंद्र फडणवीस

उद्धव के इन आरोपों को लेकर जब देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया, तो उन्होंने इसका सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मैं इंसान हूं। मेरे पर नहीं है, तो उन्हें कौन काट सकता है? मुझे महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता और अपने वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है।"

गौरतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों उद्धव ठाकरे गुट के लिए सही नहीं चल रही है। 2022 में पार्टी और आधे से ज्यादा नेता गंवाने वाले उद्धव ठाकरे हाल ही में 9 में से 6 लोकसभा सांसदों से भी हाथ धो बैठे हैं। यह 6 सांसद बगावत करके शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। हालांकि, उद्धव ठाकरे लगातार इनकी सदस्यता समाप्त करने की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक इन सदस्यों को कोई परेशानी नहीं होगी।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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