Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDetention center in Assam Assembly minister in Himanta Biswa government raised the demand before the Speaker
असम विधानसभा में 'लग्जरी हिरासत केंद्र' क्यों बनवाना चाहते हैं, हिमंत सरकार के मंत्री? वजह बताई

असम विधानसभा में 'लग्जरी हिरासत केंद्र' क्यों बनवाना चाहते हैं, हिमंत सरकार के मंत्री? वजह बताई

संक्षेप:

असम की हिमंत बिस्वा सरकार में मंत्री बोरा ने विधानसभा में हिरासत केंद्र बनवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि निलंबित किए गए विधायक सदन की कार्यवाही के बारे में अपने हिसाब से बयान देते हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए।

Sat, 29 Nov 2025 07:02 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

असम की हिमंत बिस्वा सरकार के कैबिनेट मंत्री बिमल बोरा ने स्पीकर के सामने विधानसभा में एक हिरासत केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा है। बोरा ने दावा किया कि सदन की कार्यवाही से निलंबित किए गए विधायक पहले ही यहां से निकल जाते हैं, और फिर मीडिया के सामने अपने हिसाब से बयानबाजी करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। गौरतलब है कि बोरा का यह बयान प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को निलंबित किए जाने के तुरंत बाद आया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बोरा ने अपनी बात रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी से कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "निलंबित विधायकों को विधानसभा परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे सदन में हुईं गतिविधियों पर केवल अपना पक्ष रखते हैं। इसे रोकने के लिए शायद एक सभी सुविधाओं से युक्त हिरासत कक्ष बनाया जा सकता है।

आपको बता दें, निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई सदन में मुखरता के साथ सरकार का विरोध करते हैं। मंगलवार को गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु पर स्थगन प्रस्ताव के दौरान भी उन्होंने सदन में स्पीकर के पास जाने की कोशिश की थी और गर्ग का पोस्टर दिखाया था। इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था।

नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक देबब्रत सैकिया ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयको किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए निलंबन के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक प्रेस बयान जारी करना चाहिए।

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष दैमारी ने सभी सदस्यों से शिष्टाचार बनाए रखने और कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करने की अपील की थी।

गौरतलब है कि असम में इस समय गायक जुबिन गर्ग की मौत के बाद लगातार राजनीतिक तनाव बना हुआ है। मुख्यमंत्री इसे हत्या मानते हैं। ऐसे में पूरे राज्य में यह मुद्दा गर्म बना हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव भी सिर पर है, ऐसे में राज्य की राजनीति में तनाव बना हुआ है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Assam Assam News Himanta Biswa Sarma
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।