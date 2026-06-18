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स्टील विवाद के बावजूद भारत-ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई से लागू होगा FTA, मिलेंगी बड़ी रियायते

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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ब्रिटेन द्वारा 1 जुलाई से लागू किए जाने वाले नए स्टील व्यापार नियमों को लेकर भारतीय अधिकारियों ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। भारत को डर था कि इन उपायों से भारतीय स्टील निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है।

स्टील विवाद के बावजूद भारत-ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई से लागू होगा FTA, मिलेंगी बड़ी रियायते

भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) आगामी 15 जुलाई से आधिकारिक तौर पर लागू होने जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने बुधवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक अड़चनों को दूर करने और निर्यात को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। यह समझौता इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लंदन के आगामी स्टील टैरिफ व्यवस्था को लेकर दोनों देशों के बीच पैदा हुए हालिया विवाद के बावजूद इसे लागू करने पर सहमति बन गई है।

ब्रिटेन द्वारा 1 जुलाई से लागू किए जाने वाले नए स्टील व्यापार नियमों को लेकर भारतीय अधिकारियों ने गहरी चिंता व्यक्त की थी। भारत को डर था कि इन उपायों से भारतीय स्टील निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है। इस चिंता के कारण भारतीय पक्ष ने पिछले साल हस्ताक्षर किए गए 6.5 अरब डॉलर के समझौते को टालने या इसकी शर्तों की समीक्षा करने की संभावना भी जताई थी।

हालांकि, फ्रांस में आयोजित जी7 (G7) शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देश इस व्यापार समझौते को समय पर लागू करने के लिए सहमत हो गए।

दोनों देशों को मिलेंगी ये बड़ी रियायतें

इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के उद्योगों और उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर बड़ा फायदा होने जा रहा है। समझौते के तहत भारत, ब्रिटिश व्हिस्की पर लगने वाले आयात शुल्क को 150% से घटाकर सीधे 40% कर देगा। ऑटोमोटिव पर लगने वाले शुल्क को एक निश्चित कोटे के तहत 100% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। इसके बदले में ब्रिटेन भी भारत से आने वाले प्रमुख सामानों जैसे कि कपड़े, जूते-चप्पल और कुछ खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क में भारी कटौती करेगा।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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