अकाली और भाजपा गठबंधन को महज चुनावी घोषणापत्रों के बजाय इस मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनके पास पंजाब की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान मौजूद है।

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (NDA) के लिए तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दोनों ही दलों ने इस बात का भी फैसला कर लिया है कि अगर गठबंधन को बहुमत मिलता है तो किस दल का मुख्यमंत्री बनेगी। 1997 से लेकर अब तक तीन बार सरकार बना चुके इस एनडीए गठबंधन के लिए इस चुनाव की राह आसाम नहीं है।

अमित शाह ने अकाली दल को बड़ा भाई बताते हुए स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री अकाली दल का ही होगा। लेकिन बदली हुई सियासी परिस्थितियों में भाजपा का पहले के शीट शेयरिंग फॉर्मूल पर मान जाना मुश्किल दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अपना वोट शेयर लगभग दोगुना करते हुए 18.56 प्रतिशत तक पहुंचाया, जो अकाली दल के 13.42 प्रतिशत वोट शेयर से पांच प्रतिशत से भी अधिक है।

पिछले छह वर्षों में भाजपा ने खुद को शहरी हिंदू व्यापारियों की पार्टी की छवि से बाहर निकालकर कई जाट सिख नेताओं को जोड़ा है। इसके साथ ही राज्य की 32 प्रतिशत से अधिक दलित आबादी को साधने के लिए प्रधानमंत्री का डेरा बल्लां दौरा और संत रविदास की 650वीं जयंती पर यात्रा निकालना भाजपा की आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा और बीबी जागीर कौर की घर वापसी के साथ-साथ दो किसान संगठनों के समर्थन से अकाली दल भी जमीन पर वापसी की कोशिश कर रहा है।

अमृतपाल ने भी बढ़ाई मुश्किलें अकाली दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक पंथिक वोट बैंक को बचाए रखने की है। खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले अकाली दल (वारिस पंजाब दे) और पूर्व कार्यवाहक अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अगुवाई वाले अकाली दल (पुनर सुरजीत) के उभार ने एसएडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दादी के अंतिम संस्कार में पैरोल पर आए अमृतपाल को मिले युवाओं के समर्थन ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है।

AAP भी कमजोर नहीं पांच साल से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी (आप) अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में डटी है। करीब 90 प्रतिशत घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और जुलाई में शुरू हुई मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना के तहत महिलाओं को मिल रही आर्थिक मदद के सहारे अरविंद केजरीवाल की पार्टी जनता के बीच जा रही है। वहीं, कांग्रेस भी अपने अंदरूनी मतभेदों को भुलाकर एकजुट नजर आ रही है।