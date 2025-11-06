Hindustan Hindi News
Desperate for money how Couple strangle 65 year old woman in Bengaluru
मकान मालिकन के घर टीवी देखने गए पति-पत्नी, फिर तकिया रख घोंट दिया गला; क्या थी वजह?

संक्षेप: अधिकारियों के अनुसार, आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझ रहे इस दंपति ने जल्द पैसे हासिल करने के लिए यह जघन्य कदम उठाया। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे की जांच जारी है।

Thu, 6 Nov 2025 11:35 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
आर्थिक तंगी से परेशान एक राजमिस्त्री और उसकी पत्नी ने अपनी मकान मालकिन की बेरहमी से हत्या कर दी। यह घटना दक्षिण बेंगलुरु के उत्तराहल्ली इलाके में मंगलवार को सामने आई। 65 वर्षीय श्रीलक्ष्मी की हत्या उनके ही घर में की गई, जो दो मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित था। पुलिस के अनुसार, आरोपी दंपति- 26 वर्षीय प्रसाद श्रीसैला मकई और उसकी 23 वर्षीय पत्नी साक्षी पिछले छह महीनों से श्रीलक्ष्मी के मकान में किराए पर रह रहे थे। साक्षी एक ज्वेलरी दुकान में काम करती थी, जबकि प्रसाद राजमिस्त्री का काम करता था। दोनों की शादी को डेढ़ साल हुआ था।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार दोपहर, दंपति श्रीलक्ष्मी के घर टीवी देखने के बहाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं। उस वक्त श्रीलक्ष्मी अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थीं। जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, दोनों ने मिलकर उन पर हमला किया और गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हत्या के दौरान उन्होंने श्रीलक्ष्मी की चीखें दबाने के लिए एक छोटा तकिया इस्तेमाल किया और फिर उनका 30 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र लूट लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी दंपति ने बाकी गहने- अंगूठी, झुमके और नथ को नहीं छुआ। हत्या के बाद दोनों ने मंगलसूत्र बेचने की कोशिश की ताकि वे अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकें। हालांकि, पुलिस को उनके संदिग्ध व्यवहार और घर से गायब एक छोटे तकिए ने शक की दिशा दिखा दी।

जब शाम तक श्रीलक्ष्मी ने अपने पति अश्वथ नारायण के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने पहले मंजिल के पड़ोसियों और एक भतीजे को सूचना दी। शाम करीब 6:30 बजे वे घर पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी फर्श पर बेसुध पड़ी हैं। उनके गले, होंठ और चेहरे पर चोट के निशान थे और उनका मंगलसूत्र गायब था।

अश्वथ नारायण ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और किराएदार दंपति पर शक जताया। सब्रमण्यापुरा पुलिस ने हत्या और डकैती के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने बुधवार को दंपती को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने लूटा गया सोने का मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आर्थिक तंगी और कर्ज से जूझ रहे इस दंपति ने जल्द पैसे हासिल करने के लिए यह जघन्य कदम उठाया। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और आगे की जांच जारी है।

लेखक के बारे में

अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Karnataka Crime News Murder
