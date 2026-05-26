राम रहीम फिर जेल से बाहर! 30 दिन की मिली पैरोल, 20 साल की सजा और 16 बार हो चुकी 'रिहाई'
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 30 दिन की पैरोल मिल गई है। साल 2020 के बाद से यह उसकी 16वीं अस्थायी रिहाई है। जानिए राम रहीम अब तक कितने दिन जेल से बाहर बिता चुका है और क्या हैं पैरोल-फरलो के नियम।
सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर जेल से रिहाई मिल गई है। सोमवार को उसे 30 दिन की पैरोल दी गई है। साल 2020 के बाद से यह 16वां मौका है जब राम रहीम को अस्थायी रिहाई (पैरोल या फरलो) मिली है। राम रहीम दो साध्वियों से रेप के मामले में 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। जेल के रिकॉर्ड में उसे कैदी नंबर 8647/C के तौर पर दर्ज किया गया है।
सजा के 406 दिन जेल से बाहर ही गुजारे
डेरा प्रमुख ने अब तक अपनी सजा के 3193 दिन (करीब 8 साल और 8 महीने) पूरे कर लिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इन 3193 दिनों में से वह 406 दिन सुनारिया जेल की सलाखों से बाहर ही रहा है।
इस साल का पैरोल कोटा खत्म, फरलो का विकल्प बाकी
पैरोल की लिमिट: हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (अस्थायी रिहाई) एक्ट, 2022 के तहत एक कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) में किसी भी कैदी को कुल 10 हफ्ते की पैरोल मिल सकती है। इसे दो हिस्सों में लिया जा सकता है।
कोटा हुआ पूरा: इस साल जनवरी में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी। अब 30 दिन की पैरोल मिलने के साथ ही उसके 2026 के कैलेंडर ईयर का 10 हफ्ते का पैरोल कोटा पूरी तरह खत्म हो गया है।
क्या है फरलो का नियम: पैरोल का कोटा खत्म होने के बावजूद राम रहीम इस साल अभी भी तीन हफ्ते की 'फरलो' का फायदा उठा सकता है। कानून के मुताबिक फरलो को टुकड़ों में नहीं लिया जा सकता।
पैरोल और फरलो में अंतर: जब कोई कैदी पैरोल पर बाहर होता है, तो वह समय उसकी सजा की कुल अवधि में नहीं जोड़ा जाता। जबकि, फरलो पर बिताया गया समय सजा के हिस्से के रूप में ही गिना जाता है यानी उस दौरान की सजा माफ मानी जाती है।
एक साथ मिलेगी 4 हफ्ते की फरलो: 2022 के कानून के मुताबिक, जब राम रहीम अपनी एक सजा (रेप केस) का तीन-चौथाई हिस्सा पूरा कर लेगा, तो वह एक साथ चार हफ्ते की फरलो का हकदार होगा।
राम रहीम पर क्या हैं केस और किन मामलों में हुआ बरी?
रेप केस: साल 2017 में सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को अपनी दो महिला अनुयायियों के साथ रेप का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई थी।
हत्या के मामले
इसके बाद 2019 में पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या और 2021 में डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के मामले में उसे उम्रकैद की सजा हुई थी। हालांकि, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को 2024 में रंजीत सिंह मर्डर केस और 2026 में पत्रकार राम चंद्र छत्रपति मर्डर केस में बरी कर दिया है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें