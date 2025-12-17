Hindustan Hindi News
12 लाख सैनिकों की क्या जरूरत, किसी और काम में लगाओ, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण बोले

Dec 17, 2025 07:56 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को भारतीय सेना में सैनिकों की ज्यादा संख्या पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सैनिकों को किसी और काम में लगाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि भविष्य के संघर्ष काफी हद तक हवाई ताकत और मिसाइलों से लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हार गया था।

पीटीआई भाषा के अनुसार, चव्हाण ने कहा, 'सेना की बात करें तो हमारे पास 12 लाख से 15 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास पांच लाख से छह लाख सैनिक हैं। लेकिन इसका (बड़ी संख्या का) कोई महत्व नहीं है क्योंकि उस तरह का युद्ध (जमीनी स्तर पर) अब नहीं होगा।' यहां पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इतनी बड़ी सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाया।

कांग्रेस नेता ने कहा, 'अब यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितनी पैदल सेना है, क्योंकि कोई भी आपको उस तरह का युद्ध नहीं करने देगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है कि सेना एक किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लड़ाई सिर्फ हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित रही और आगे भी युद्ध इसी तरह होंगे।' चव्हाण ने कहा, 'ऐसे में 12 लाख सैनिकों की सेना रखने की क्या जरूरत है? उन्हें किसी और काम में लगाना बेहतर होगा।'

ऑपरेशन सिंदूर पर भी बोले

एएनआई के अनुसार, पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चव्हाण ने कहा, '(ऑपरेशन सिंदूर) के पहले ही दिन पूरी तरह से हार चुके थे। 7 मई को चले आधे घंटे के हवाई संघर्ष में हार गए थे। अब लोग इसे स्वीकार करें या न करें। भारतीय विमान गिरा दिए गए थे। वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी और एक भी विमान नहीं उड़ा। अगर कोई विमान ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से उड़ता तो इस बात की काफी संभावनाएं थीं कि उसे पाकिस्तान गिरा देता। इसके चलते वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी।'

ऑपरेशन सिंदूर

22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 सैलानियों की हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। इसके तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 4 दिनों तक संघर्ष भी चला, जिसे पाकिस्तान के अनुरोध पर रोक दिया गया था।

