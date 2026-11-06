भारतीय मूल की नित्या रामन की US में ऐतिहासिक जीत, लॉस एंजिल्स की मेयर बनीं; ट्रंप को लगी मिर्ची

नित्या रामन का जन्म 1981 में केरल में एक तमिल परिवार में हुआ था। जब वह छह साल की थीं, तब उनका परिवार अमेरिका के लुइसियाना में जाकर बस गया था। अब उन्होंने अमेरिका में इतिहास रच दिया है।

भारतीय मूल की नित्या रामन ने अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में इतिहास रच दिया है। नित्या रामन ने अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर में बड़ा उलटफेर करते हुए मौजूदा मेयर करेन बास को हरा दिया है। इसके साथ ही वे लॉस एंजिल्स की नई मेयर बन गई हैं। लेकिन उनकी यह जीत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आई है। ट्रंप ने चुनावों में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। दरअसल ट्रंप देश में वामपंथी नेताओं की जीत पर भड़क गए हैं।

बता दें कि अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका के दोनों सदनों पर नियंत्रण खो दिया है। इससे ट्रंप बौखलाये हुए हैं। अब वामपंथियों की जीत से उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। अब ट्रंप ने लॉस एंजिल्स और वाशिंगटन डीसी में प्रगतिशील उम्मीदवारों की चुनावी जीत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बड़े अमेरिकी शहरों में 'डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट' नेताओं का जीतना तबाही ला सकता है।

3 बड़े शहरों में समाजवादी नेताओं का नेतृत्व अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नित्या रामन की जीत के अलावा, जनीस लुईस जॉर्ज भी वाशिंगटन डीसी के नए मेयर बन गए हैं। इससे पहले पिछले साल भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने भी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रचा था। ऐसे में अब अमेरिका के तीन प्रमुख शहरों का नेतृत्व डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेताओं के हाथों में होगा।

भड़के ट्रंप चुनावी नतीजों पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्हें देखना होगा कि आगे क्या होता है। मेरा मतलब है, एक ऐसा समय आएगा जब लोग असंतुष्ट होंगे तो बदलाव होगा। लेकिन दुर्भाग्य से, आमतौर पर यह इतनी देर से होता है कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, तो आप किसी शहर, देश या राज्य को कभी वापस पुरानी स्थिति में नहीं ला पाते।" इतिहास का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा, “अगर आप इतिहास को देखें, तो यह एक तबाही साबित होने वाला है। एक तबाही होगी। मैं न्यूयॉर्क के एक बहुत अच्छे सज्जन से निपटता हूं, उनके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। देखते हैं यह सब कैसे आगे बढ़ता है।”

लॉस एंजिल्स चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल ट्रंप ने लॉस एंजिल्स के मेयर चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने रूढ़िवादी उम्मीदवार स्पेंसर प्रैट की हार पर आश्चर्य जताते हुए चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा, "मैंने लॉस एंजिल्स का चुनाव देखा और यह एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी, क्योंकि मुझे और बाकी सभी को लगा था कि स्पेंसर प्रैट फाइनल में होंगे।" बिना कोई सबूत दिए ट्रंप ने आगे कहा, “हमारे चुनाव इतने भ्रष्ट हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है।”