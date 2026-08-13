मदरसों में अनिवार्य करें TET, संस्कृत स्कूलों में भी लागू हो RTE; SC में उठी मांग

याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान छूट केवल इस आधार पर बच्चों में भेदभाव करती है कि वे किस प्रकार के संस्थान में पढ़ रहे हैं। इस वर्गीकरण का आरटीई अधिनियम के मुख्य उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से कोई तार्किक संबंध नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में मदरसों और संस्कृत स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के दायरे में लाने की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई की उन धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जो अल्पसंख्यक स्कूलों, मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखती हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान द्वारा दायर इस जनहित याचिका (PIL) को स्वीकार कर लिया है।

याचिकाकर्ता प्यारे जिया खान ने आरटीई एक्ट की धारा 1(4) और धारा 1(5) को संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), 15 (भेदभाव का निषेध), 21 (जीवन का अधिकार) और 21A (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। धारा 1(4) के तहत प्रावधान है कि RTE अधिनियम अनुच्छेद 29 और 30 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार) के अधीन लागू होगा। धारा 1(5) स्पष्ट करता है कि यह कानून मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

टीईटी को अनिवार्य बनाने की मांग याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा तय की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता अधिनियम की धारा 2(n) के तहत आने वाले सभी स्कूलों के शिक्षकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान छूट केवल इस आधार पर बच्चों में भेदभाव करती है कि वे किस प्रकार के संस्थान में पढ़ रहे हैं। इस वर्गीकरण का आरटीई अधिनियम के मुख्य उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से कोई तार्किक संबंध नहीं है। कानून में मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए न तो कोई मानदंड तय है और न ही कोई अधिकृत अथॉरिटी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता (TET) अनिवार्य करने से अल्पसंख्यकों के अपने संस्थान स्थापित करने और चलाने के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। संस्थान अपनी पसंद के योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे।

आपको बता दें कि यह जनहित याचिका सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में फैसले दिए जाने के बाद दायर की गई है। उस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 2014 के प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत सरकार के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले की सत्यता पर गंभीर सवाल उठाए थे। 2014 के फैसले में कहा गया था कि आरटीई एक्ट अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं हो सकता।