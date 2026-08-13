Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मदरसों में अनिवार्य करें TET, संस्कृत स्कूलों में भी लागू हो RTE; SC में उठी मांग

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
Follow us on Google News
share

याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान छूट केवल इस आधार पर बच्चों में भेदभाव करती है कि वे किस प्रकार के संस्थान में पढ़ रहे हैं। इस वर्गीकरण का आरटीई अधिनियम के मुख्य उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से कोई तार्किक संबंध नहीं है।

मदरसों में अनिवार्य करें TET, संस्कृत स्कूलों में भी लागू हो RTE; SC में उठी मांग
मदरसों और संस्कृत स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के तहत लाने की मांग उठी है।

सुप्रीम कोर्ट में मदरसों और संस्कृत स्कूलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के दायरे में लाने की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई की उन धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी है, जो अल्पसंख्यक स्कूलों, मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को इस कानून के दायरे से बाहर रखती हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान द्वारा दायर इस जनहित याचिका (PIL) को स्वीकार कर लिया है।

याचिकाकर्ता प्यारे जिया खान ने आरटीई एक्ट की धारा 1(4) और धारा 1(5) को संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), 15 (भेदभाव का निषेध), 21 (जीवन का अधिकार) और 21A (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है। धारा 1(4) के तहत प्रावधान है कि RTE अधिनियम अनुच्छेद 29 और 30 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार) के अधीन लागू होगा। धारा 1(5) स्पष्ट करता है कि यह कानून मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

टीईटी को अनिवार्य बनाने की मांग

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा तय की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता अधिनियम की धारा 2(n) के तहत आने वाले सभी स्कूलों के शिक्षकों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान छूट केवल इस आधार पर बच्चों में भेदभाव करती है कि वे किस प्रकार के संस्थान में पढ़ रहे हैं। इस वर्गीकरण का आरटीई अधिनियम के मुख्य उद्देश्य सभी को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा से कोई तार्किक संबंध नहीं है। कानून में मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए न तो कोई मानदंड तय है और न ही कोई अधिकृत अथॉरिटी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता (TET) अनिवार्य करने से अल्पसंख्यकों के अपने संस्थान स्थापित करने और चलाने के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। संस्थान अपनी पसंद के योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेंगे।

आपको बता दें कि यह जनहित याचिका सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में फैसले दिए जाने के बाद दायर की गई है। उस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 2014 के प्रमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत सरकार के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले की सत्यता पर गंभीर सवाल उठाए थे। 2014 के फैसले में कहा गया था कि आरटीई एक्ट अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं हो सकता।

2025 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अल्पसंख्यक संस्थानों को पूरे आरटीई कानून से पूर्ण छूट देना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि यदि धारा 12(1)(c) के तहत 25% गरीब बच्चों के प्रवेश का नियम उनके अधिकारों को प्रभावित करता भी है तो भी उन्हें शिक्षकों की योग्यता व गुणवत्ता मानकों जैसे अन्य सुरक्षात्मक प्रावधानों से पूरी तरह बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर मामले को बड़ी पीठको भेजने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सिफारिश की गई थी।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Madarsa Board Sanskrit
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।