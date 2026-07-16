डिलीवरी बॉयज को ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर नहीं देना होगा फाइन, मिलेगी यह सजा

Delivery boys: बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने डिलीवरी बॉयज के ऊपर ट्रैफिक रूल तोड़ने पर लगने वाले फाइन को हटा दिया है। इसकी जगह पर अब चार घंटे का लेक्चर सुनाया जाएगा। इसमें इन वर्कर्स को ट्रैफिक नियमों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी।

Delivery boys Bengaluru Karnataka: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में डिलीवरी बॉयज के लिए पुलिस ने नया नियम बनाया है। डिलीवरी ऐप्स के लिए काम करने वाले इन लोगों को अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर फाइन नहीं देना होगा। इसके बदले में इन्हें 4 घंटे का लेक्चर सुनना पड़ेगा, जिसमें इन्हें ट्रैफिक रूल्स से जुड़ीं बातों के बारे में बताया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कई बार गिग वर्कर्स जल्दी के चक्कर में ट्रैफिक नियमों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन अब उन्हें चार घंटे बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि चार घंटे के अंदर वह जितनी डिलीवरी करने वाले थे वह संभावना खत्म हो जाएगी।

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरू के ज्वाइंट पुलिस कमीश्नर कार्तिक रेड्डी ने इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने 53 थानों में यह व्यवस्था शुरू की है। धीरे-धीरे इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा।

गिग वर्कर्स द्वारा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के सबसे ज्यादा केस पुलिस अधिकारी ने बताया कि डिलीवरी ऐप्स के लिए काम करने वाले इन वर्कर्स द्वारा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की काफी घटनाएं सामने आती रहती हैं। आलम यह है कि पिछले तीन दिनों में ही शहर में करीब 4000 केस सामने आए हैं। आमतौर पर यह लोग छोटे शहरों से आकर पैसा कमाने के लिए ही यह काम करते हैं, ऐसे में फाइन लगाना इसका उपाय नहीं हैं।

कार्तिक रेड्डी के मुताबिक, पुलिस का मानना है कि एक बार नियम तोड़ने पर अगर किसी को चार घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, तो वह आगे से नियम तोड़ने से बचेगा। इससे इन लोगों पर भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, जबकि पुलिस का काम भी आसान होगा।