महिला के घर में जबरन घुसा डिलीवरी बॉय, दिखाए प्राइवेट पार्ट; VIDEO वायरल

महिला ने इस पूरी आपबीती को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके बाद यह मामला तेजी से गरमा गया है। पीड़िता के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब डिलीवरी एजेंट उसके घर पर एक पार्सल पहुंचाने आया था।

बेंगलुरु से महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक शर्मनाक घटना सामने आई है। एक महिला ने डिलीवरी एजेंट पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी है। महिला का कहना है कि बार-बार मना करने के बावजूद डिलीवरी बॉय जबरन उसके फ्लैट में घुस आया और शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसके सामने अश्लील हरकत की। इस घटना के बाद से पीड़िता गहरे सदमे में है।

महिला ने इस पूरी आपबीती को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके बाद यह मामला तेजी से गरमा गया है। पीड़िता के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब डिलीवरी एजेंट उसके घर पर एक पार्सल पहुंचाने आया था। पार्सल देने के बाद उसने महिला से शौचालय का उपयोग करने की अनुमति मांगी। महिला ने सुरक्षा कारणों और अजनबी होने की वजह से उसे घर के अंदर आने देने से साफ इनकार कर दिया।

बार-बार इनकार के बावजूद जबरन घर में घुसा महिला ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का विस्तार से जिक्र किया है कि कैसे आरोपी जबरन घर में घुस गया। उन्होंने कहा, "मैंने बहुत ही शालीनता से कई बार मना किया और स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अजनबियों को अपने फ्लैट के अंदर आने की अनुमति नहीं देती। मैंने उसे यह भी सुझाव दिया कि अगर कोई इमरजेंसी है तो वह बगल में रहने वाले पुरुष पड़ोसियों से मदद मांग सकता है। लेकिन मेरी बार-बार की मनाही के बावजूद उसने मेरी आपत्तियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी चप्पलें उतारीं और मेरी मर्जी के बिना जबरन मेरे घर में दाखिल हो गया।"

शौचालय से बाहर निकलकर की गंदी हरकत महिला ने डिलीवरी एजेंट पर बेहद गंभीर और घिनौना आरोप लगाते हुए कहा कि शौचालय का उपयोग करने के बाद जब वह बाहर निकला तो उसने महिला के सामने अपने प्राइवेट पार्ट निकाले। इससे महिला पूरी तरह से स्तब्ध और भयभीत रह गई। वह आगे कहती हैं, "जब वह वॉशरुम से बाहर आया तो उसने मेरे सामने अश्लील हरकत की। मैं अपने ही घर में खुद को असुरक्षित, प्रताड़ित और पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रही थी। जब एक महिला ने ना कह दिया था, तो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। किसी भी पुरुष को महिला की सीमाओं का उल्लंघन करने या जबरन उसके घर में घुसने का कोई अधिकार नहीं है।"

सूझबूझ से बचाई अपनी जान घटना के समय महिला इस कदर खौफजदा थी कि उसे अपनी आबरू और जान का खतरा महसूस होने लगा था। ऐसे कठिन समय में भी महिला ने हिम्मत नहीं हारी और सूझबूझ से काम लिया। महिला ने डर के साये में भी अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया ताकि कोई भी अप्रिय घटना रिकॉर्ड हो सके। उसने अपने फ्लैट का मुख्य दरवाजा पूरा खोल दिया। वह खुद घर के मुख्य द्वार के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि अगर आरोपी कुछ और गलत करने की कोशिश करे तो वह तुरंत मदद के लिए बाहर भाग सके और शोर मचा सके।

महिला ने देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि हर दिन बलात्कार और उत्पीड़न की खबरें सुनकर मन में जो डर बैठ गया है, उसी वजह से वह तुरंत सतर्क हो गई। इस घटना ने उसे मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया है।