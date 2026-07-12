प्राइवेट पार्ट दिखाने, छेड़छाड़ से लेकर रेप तक; डिलीवरी एजेंट के काले कारनामों की लंबी लिस्ट

अक्टूबर 2025 की एक घटना है। दिल्ली में महिला ने ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। महिला ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।

ऑनलाइन शॉपिंग आज लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बड़े शहरों से शुरू हुई यह सुविधा अब छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच गई है। अधिकांश डिलीवरी एजेंट ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनकी आड़ में महिलाओं के साथ बदसलूकी और अपराध की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में बेंगलुरु में हुई घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हम आपको डिलीवरी एजेंट्स की ओर से किए गए कारनामों के बारे में बता रहे हैं।

बेंगलुरु में महिला से अश्लील हरकत का आरोप बेंगलुरु के मराठाहल्ली इलाके में एक महिला ने आरोप लगाया कि फ्लिपकार्ट का एक डिलीवरी एजेंट बार-बार मना करने के बावजूद जबरन उसके घर में घुस गया। महिला के अनुसार, उसने टॉयलेट इस्तेमाल करने की बात कही और बाहर निकलते समय अश्लील हरकत करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की पहचान विजय मल्लिकार्जुन कामत के रूप में की है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 79 और 329(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

दिल्ली में महिला ने लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप अक्टूबर 2025 में दिल्ली में एक महिला ने ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। महिला ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बाद में ब्लिंकिट ने आरोपी डिलीवरी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। हालांकि, महिला ने इस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी।

मुंबई में छेड़छाड़ का मामला अक्टूबर 2025 में मुंबई में भी ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट पर महिला ग्राहक से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद कंपनी ने एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

बेंगलुरु में विदेशी मॉडल से बदसलूकी इसी दौरान बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके में एक 21 वर्षीय ब्राजीलियाई मॉडल ने आरोप लगाया कि खाना पहुंचाने आए एक डिलीवरी एजेंट ने उसके साथ गलत व्यवहार और शारीरिक छेड़छाड़ की। शुरुआत में डर की वजह से उसने शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुणे में डिलीवरी एजेंट बनकर दुष्कर्म का आरोप 3 जुलाई 2025 को पुणे के कोंढवा इलाके में एक व्यक्ति कथित तौर पर कूरियर डिलीवरी एजेंट बनकर एक फ्लैट में घुस गया। पुलिस के अनुसार, उस समय 22 वर्षीय युवती घर में अकेली थी। आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।