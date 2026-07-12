प्राइवेट पार्ट दिखाने, छेड़छाड़ से लेकर रेप तक; डिलीवरी एजेंट के काले कारनामों की लंबी लिस्ट
अक्टूबर 2025 की एक घटना है। दिल्ली में महिला ने ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। महिला ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।
ऑनलाइन शॉपिंग आज लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बड़े शहरों से शुरू हुई यह सुविधा अब छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच गई है। अधिकांश डिलीवरी एजेंट ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनकी आड़ में महिलाओं के साथ बदसलूकी और अपराध की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में बेंगलुरु में हुई घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हम आपको डिलीवरी एजेंट्स की ओर से किए गए कारनामों के बारे में बता रहे हैं।
बेंगलुरु में महिला से अश्लील हरकत का आरोप
बेंगलुरु के मराठाहल्ली इलाके में एक महिला ने आरोप लगाया कि फ्लिपकार्ट का एक डिलीवरी एजेंट बार-बार मना करने के बावजूद जबरन उसके घर में घुस गया। महिला के अनुसार, उसने टॉयलेट इस्तेमाल करने की बात कही और बाहर निकलते समय अश्लील हरकत करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। घटना के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की पहचान विजय मल्लिकार्जुन कामत के रूप में की है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 79 और 329(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
दिल्ली में महिला ने लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप
अक्टूबर 2025 में दिल्ली में एक महिला ने ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। महिला ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कंपनी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बाद में ब्लिंकिट ने आरोपी डिलीवरी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। हालांकि, महिला ने इस मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी।
मुंबई में छेड़छाड़ का मामला
अक्टूबर 2025 में मुंबई में भी ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट पर महिला ग्राहक से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद कंपनी ने एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
बेंगलुरु में विदेशी मॉडल से बदसलूकी
इसी दौरान बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके में एक 21 वर्षीय ब्राजीलियाई मॉडल ने आरोप लगाया कि खाना पहुंचाने आए एक डिलीवरी एजेंट ने उसके साथ गलत व्यवहार और शारीरिक छेड़छाड़ की। शुरुआत में डर की वजह से उसने शिकायत नहीं की, लेकिन बाद में मामला दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुणे में डिलीवरी एजेंट बनकर दुष्कर्म का आरोप
3 जुलाई 2025 को पुणे के कोंढवा इलाके में एक व्यक्ति कथित तौर पर कूरियर डिलीवरी एजेंट बनकर एक फ्लैट में घुस गया। पुलिस के अनुसार, उस समय 22 वर्षीय युवती घर में अकेली थी। आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
इन घटनाओं ने एक बार फिर इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि घरों तक पहुंचने वाली सेवाओं में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। हालांकि ऐसे मामले बड़ी संख्या में काम करने वाले डिलीवरी एजेंटों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन समय-समय पर सामने आने वाली घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की जरूरत जरूर बताती हैं। इसी तरह कैब सेवाओं से जुड़े कुछ मामलों में भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, जिससे अकेले रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें