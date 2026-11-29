तो बढ़ने की बजाय घट जातीं बंगाल समेत कई राज्यों की लोकसभा सीटें, आबादी से परिसीमन का गणित
अगर आबादी के हिसाब से परिसीमन किया जाता तो बंगाल और दक्षिण के राज्यों में लोकसभा सीटें बढ़ने की बजाय कम हो जो जातीं। हालांकि परिसीमन का क्राइटीरिया हर राज्य में 50 फीसदी बढ़ोतरी रखा गया है।
लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर जारी बहस के बीच वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किए गए एक आकलन ने महत्वपूर्ण तस्वीर सामने रखी है। इसके मुताबिक यदि लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता, तो दक्षिण के साथ उत्तर और पश्चिम भारत के कई राज्यों को मौजूदा सीटों के मुकाबले नुकसान उठाना पड़ता।
बंगाल, तमिलनाडु में भी कम हो जातीं सीटें
तुलनात्मक आकलन के अनुसार, 2011 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करने पर तमिलनाडु की लोकसभा सीटें 39 से घटकर 32 रह जातीं। केरल की 20 से 15, आंध्र की 25 से 21 और कर्नाटक की 28 से घटकर 27 हो जातीं। इसी तरह ओडिशा की सीटें 21 से 19, पंजाब की 13 से 12, उत्तराखंड की पांच से चार, हिमाचल प्रदेश की चार से घटकर तीन और पश्चिम बंगाल की 42 से घटकर 41 हो सकती थीं।
यूपी-बिहार की सीटें भी कम बढ़तीं
इस आकलन में उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 89, बिहार की 40 से 46 और राजस्थान की 25 से 30 होने का अनुमान लगाया गया है। मध्य प्रदेश की सीटें 29 से बढ़कर 32 और महाराष्ट्र की 48 से बढ़कर 50 हो सकती थीं।
नए फॉर्मूले में कम नहीं होंगी सीटें
विधेयक में समान रूप से 50% वृद्धि का प्रावधान है। इस फॉर्मूले के तहत किसी भी राज्य की मौजूदा सीट कम नहीं होगी। आकलन में यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 120, तमिलनाडु की 39 से 59, केरल की 20 से 30 और आंध्र प्रदेश की 25 से 38 होने का अनुमान है। इस तुलनात्मक गणना के अनुसार, वर्तमान 543 लोकसभा सीटें जनसंख्या आधारित अनुमान में 548 होतीं, जबकि प्रस्तावित 50 प्रतिशत वृद्धि के फॉर्मूले से कुल सीटें 824 तक पहुंचने का अनुमान है।
क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होने का भी खतरा होता
इस तुलना से साफ है कि परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाने के बजाय सभी राज्यों की मौजूदा सीटों में एक समान अनुपात से बढ़ोतरी की जाए। इससे क्षेत्रीय असंतुलन और किसी राज्य की मौजूदा सीटें घटने का खतरा टाला जा सकता है।
एनसीपी और डीएमके समेत कई दलों ने सरकार के सामने परिसीमन के लिए कुछ शर्तें रखी थीं। शर्तों में एक थी कि 1971 की जनगणना के डेटा को आधार बनाया जाए। दूसरा सभी राज्यों में समान अनुपात में सीटें बढ़ाई जाएं। डीएमके की मांग यह भी थी कि इस परिसीमन को 25 साल के लिए लॉक कर दिया जाए। सरकार के प्रस्ताव में इन बातों को शामिल किया गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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