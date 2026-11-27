आपके राज्य में कितनी बढ़ेगी लोकसभा सीटों की संख्या? परिसीमन बिल से पहले आज कैबिनेट की बैठक
पहला यह है कि परिसीमन की प्रक्रिया को जनगणना से अलग किया जा सकता है। वहीं, दूसरा प्रस्ताव सबसे अहम है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हर राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक समान रूप से बढ़ा सकती है।
केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के विशेष सत्र का ऐलान कर दिया है। इस सत्र में परिसीमन बिल को पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस विशेष सत्र के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर विचार कर सकती है। जिन प्रस्तावों पर विचार करेगी उनमें परिसीमन को लेकर कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं। संसद सत्र से पहले आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ बड़े फैसलों पर सरकार मुहर लगा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र इन बैठकों में प्राथमिकता वाले महिला आरक्षण और उससे जुड़े परिसीमन विधेयक को फिर सदन में रख सकती है। यह विधेयक बीते बजट सत्र में जरूरी संख्या बल न होने के कारण सदन से पारित नहीं हो सका था। उस समय सरकार ने कहा था कि वह अगले सत्र में फिर से विधेयक लाएगी। इस बार सरकार का दावा है कि उसके पास जरूरी संख्याबल है, वहीं विपक्ष एकजुटता का दावा कर रहा है।
मानसून सत्र में सरकार ने जरूरी संख्या जुटाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन जब जरूरी संख्या पूरी नहीं हो सकी तो 13 अगस्त को संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि, सत्रावसान नहीं किया गया था ताकि इसी सत्र में विशेष बैठक में इसे लाया जा सके।
सफल हुए तो लाभ, असफल रहे तो विपक्ष पर ठीकरा
सूत्रों का कहना है कि सरकार की महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक लाने की कोशिश दोनों हाथों में लड्डू होने जैसा है। पांच राज्यों के चुनावों के पहले इसे संसद में लाकर सरकार विपक्ष की दिक्कतें बढ़ा सकती है। अगर वह पहले जैसा एकजुट होकर इसे फिर से गिरा देता है तो सरकार उस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाकर महिलाओं की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर सकती है। सफल होने पर तो वह विपक्ष पर हावी होने के लिए आक्रामक हो ही जाएगी।
कैबिनेट बैठक आज
सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें