परिसीमन विधेयक पर टीएमसी के बागी सांसदों का रुख अभी साफ नहीं है। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि विधेयक देखने के बाद फैसला करेंगे। उन्होंने परिसीमन को सांसदों के कामकाज और जनता तक पहुंच आसान बनाने वाला बताया।

संसद के चार दिवसीय विशेष सत्र में परिसीमन विधेयक पेश होने की संभावना है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी सांसदों की भूमिका अहम हो सकती है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के छोटे दल नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) के साथ प्रस्तावित विलय को अभी लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में परिसीमन विधेयक पर उनका रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इनमें ममता बनर्जी की करीबी रहीं सायोनी घोष और यूसुफ पठान जैसे सांसद भी शामिल हैं जो परिसीमन विधेयक पर एनडीए का साथ देने को तैयार हैं।

बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा कि समूह विधेयक को देखने के बाद ही अपना फैसला करेगा। हालांकि, उन्होंने परिसीमन को सांसदों के कामकाज के लिए उपयोगी बताया।

परिसीमन से सांसदों का काम आसान होगा काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि परिसीमन के बाद सांसदों के लिए अपने मतदाताओं तक पहुंचना आसान हो जाएगा। उनके मुताबिक, इससे सांसदों को अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बेहतर तरीके से संपर्क करने का अवसर मिलेगा और शासन-प्रशासन का काम भी सुगम होगा।

उन्होंने कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रावधान है, जो जनगणना और आबादी पर निर्भर करता है। संविधान में इस प्रक्रिया के लिए समय निर्धारित किया गया था और देश की आबादी भी बढ़ चुकी है। ऐसे में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ना उचित है।

विशेष सत्र को लेकर पहले से थी उम्मीद काकोली घोष ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की उम्मीद पहले से थी, क्योंकि मानसून सत्र के बाद संसद का सत्रावसान नहीं हुआ था। आम तौर पर अगले सत्र की तारीख घोषित की जाती है और इसके लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है। सरकारी प्रक्रियाओं को देखते हुए उन्हें एक और विशेष सत्र की संभावना थी, बस तारीख का इंतजार था।

उन्होंने बताया कि सांसदों को सत्र के एजेंडे के बारे में अभी औपचारिक जानकारी नहीं मिली है। संभव है कि 30 नवंबर की सुबह उन्हें इसकी जानकारी दी जाए। फिलहाल उनके समूह ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की पोस्ट देखी है, जिसे समूह में साझा किया गया था।

विधेयक पर समर्थन का फैसला अभी नहीं काकोली घोष ने कहा कि सरकार या एनडीए की ओर से परिसीमन को लेकर उनके समूह से औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। उन्हें अभी यह भी स्पष्ट नहीं बताया गया है कि विशेष सत्र में सरकार कौन-सा विधेयक या प्रस्ताव लेकर आएगी।

उन्होंने कहा कि जब विधेयक सामने आएगा, तभी उस पर चर्चा और फैसला किया जाएगा। बंगाल के मतदाताओं की राजनीतिक हिस्सेदारी परिसीमन के बाद बढ़ेगी या घटेगी, इस सवाल पर भी उन्होंने कहा कि विधेयक की जानकारी मिलने और उस पर बहस होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

वोटिंग को लेकर स्पीकर करेंगे फैसला टीएमसी के बागी सांसदों के विलय और उनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अभी नहीं आया है। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें वोट देने का अधिकार है। हालांकि, पिछले सत्र में उनके समूह के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई थी। यह पूछे जाने पर कि उनका वोट पुराने दल या नए समूह के साथ माना जाएगा, उन्होंने कहा कि इस पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष करेंगे।