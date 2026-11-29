डिमिलेशन एक फ्रॉड, मोदी सरकार की तैयारियों के बीच ध्रुव राठी ने किया बड़ा दावा
डिलिमिटेशन को लेकर मोदी सरकार बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बड़ा दावा किया है। ध्रुव राठी ने डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को एक फ्रॉड बताया है। राठी ने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट लिखी है।
डिलिमिटेशन को लेकर मोदी सरकार बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बड़ा दावा किया है। ध्रुव राठी ने डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को एक फ्रॉड बताया है। राठी ने एक्स पर इसको लेकर एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि एक बात डिलिमिटेशन बिल पास हो जाने के बाद मोदी सरकार क्या करते वालीप है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की व्यवस्था लागू करने के लिए सोमवार को लोकसभा में नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। इसमें लोकसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सीटों की संख्या तथा उनकी विधानसभाओं की सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है।
हरियाणा का दिया उदाहरण
ध्रुव राठी ने अपनी पोस्ट में हरियाणा का उदाहरण दिया है। उन्होंने लिखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 47.61 फीसदी वोट मिले। वहीं, भारतीय जनता पार्टी को 46.1 फीसदी वोट मिले थे। दोनों ने पांच-पांच सीटें जीती थीं। राठी ने आगे बताया कि अब, भाजपा अपने ज्ञानेश कुमार जैसे अपने कठपुतलियों को विधानसभाओं की सीमाएं तय करने का काम देगी। यह लोग अंबाला और हिसार जैसे विपक्षी झुकाव वाले इलाकों को तोड़कर उन्हें करनाल जैसे भाजपा की मजबूत पकड़ वाले क्षेत्रों के साथ जोड़ेंगे। वहीं, रोहतक और सोनीपत जैसे विपक्ष के गढ़ वाले क्षेत्र एक साथ मिलाए जाएंगे ताकि विपक्ष के ज्यादातर वोट सिर्फ कुछ सीटों तक ही सीमित हो जाएं। उन्होंने आगे लिखा कि इसका नतीजा यह होगा कि समान वोट प्रतिशत के बावजूद, भाजपा आठ सीटें जीतेगी, जबकि कांग्रेस केवल 2 सीटों तक सीमित रह जाएगी।
पीके का भी आरोप
उधर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शनिवार को परिसीमन को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव के जरिए भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि परिसीमन को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जरूरी मानने के बावजूद इसके पीछे सरकार की मंशा को लेकर लोगों के मन में संशय और विरोध दोनों है। बांकीपुर के विधायक ने परिसीमन के मुद्दे पर कहा कि संवैधानिक रूप से सरकार का मानना है कि परिसीमन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ सरकार की जो मंशा है, उसको लेकर लोगों में विरोध है। लोगों का मानना है कि लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं में पुनर्गठन के नाम पर भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
गौरतलब है कि संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा, राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का भी प्रस्ताव है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।