Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newsdelimitation exercise has increased Siddaramaiah concerns said that the power of the South Indian states will low
परिसीमन ने बढ़ाई सिद्धारमैया की चिंता, बोले- दक्षिण भारत के राज्यों की घट जाएगी लोकसभा सीटें

परिसीमन ने बढ़ाई सिद्धारमैया की चिंता, बोले- दक्षिण भारत के राज्यों की घट जाएगी लोकसभा सीटें

संक्षेप:

उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने मांग की कि केंद्र को या तो 1971 की जनगणना को आधार बनाए रखना चाहिए या फिर सीटों की संख्या इस तरह बढ़ानी चाहिए कि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम न हो।

Jan 21, 2026 09:41 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा सीटों के आगामी परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेंगलुरु में 'सेंटर फॉर सोशलिस्ट स्टडीज' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों को उनकी प्रगति और सफलता के लिए दंडित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि यदि परिसीमन हालिया जनगणना के आधार पर हुआ, तो दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा, "राष्ट्र के कहने पर हमने जनसंख्या नियंत्रित की, शिक्षा में निवेश किया और महिलाओं को सशक्त बनाया। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि इस सफलता के बदले हमारी लोकसभा सीटों की संख्या घटा दी जाएगी।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिद्धारमैया ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यदि 2021 या 2031 की जनगणना को आधार बनाया गया, तो कर्नाटक की सीटें 28 से घटकर 26 रह सकती हैं। आंध्र प्रदेश (अविभाजित) की सीटें 42 से घटकर 34 हो सकती हैं। तमिलनाडु की सीटें 39 से गिरकर 31 और केरल की सीटें 20 से घटकर मात्र 12 रह सकती हैं।

इसके विपरीत, उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने मांग की कि केंद्र को या तो 1971 की जनगणना को आधार बनाए रखना चाहिए या फिर सीटों की संख्या इस तरह बढ़ानी चाहिए कि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम न हो।

मुख्यमंत्री ने केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि वित्तीय चिंता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कर्नाटक देश की जीडीपी में 8.4% का योगदान देता है और सालाना करीब 5 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय टैक्स में देता है। इसके बदले में राज्य को प्रत्येक 1 रुपये के बदले मात्र 13 पैसे वापस मिलते हैं। 15वें वित्त आयोग ने कर्नाटक का हिस्सा घटा दिया और सूखे जैसी आपदाओं के समय भी केंद्र ने मदद में देरी की।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में प्रगति को दंडित और विफलता को पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। यदि यह अन्याय जारी रहा, तो दक्षिण भारत अपने ही देश में राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाएगा।"

सिद्धारमैया ने कड़े शब्दों में कहा कि संसाधनों को अपने पास रखना, राज्यों का हिस्सा काटना और संवैधानिक बकाया राशि देने से इनकार करना कोई सुधार नहीं, बल्कि संविधान के साथ विश्वासघात है। उन्होंने याद दिलाया कि संघवाद कोई दान नहीं, बल्कि राज्यों का संवैधानिक अधिकार है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Karnataka
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।