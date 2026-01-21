परिसीमन ने बढ़ाई सिद्धारमैया की चिंता, बोले- दक्षिण भारत के राज्यों की घट जाएगी लोकसभा सीटें

संक्षेप: उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने मांग की कि केंद्र को या तो 1971 की जनगणना को आधार बनाए रखना चाहिए या फिर सीटों की संख्या इस तरह बढ़ानी चाहिए कि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम न हो।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा सीटों के आगामी परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बेंगलुरु में 'सेंटर फॉर सोशलिस्ट स्टडीज' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों को उनकी प्रगति और सफलता के लिए दंडित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि यदि परिसीमन हालिया जनगणना के आधार पर हुआ, तो दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। उन्होंने कहा, "राष्ट्र के कहने पर हमने जनसंख्या नियंत्रित की, शिक्षा में निवेश किया और महिलाओं को सशक्त बनाया। लेकिन अब हमें बताया जा रहा है कि इस सफलता के बदले हमारी लोकसभा सीटों की संख्या घटा दी जाएगी।"

सिद्धारमैया ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि यदि 2021 या 2031 की जनगणना को आधार बनाया गया, तो कर्नाटक की सीटें 28 से घटकर 26 रह सकती हैं। आंध्र प्रदेश (अविभाजित) की सीटें 42 से घटकर 34 हो सकती हैं। तमिलनाडु की सीटें 39 से गिरकर 31 और केरल की सीटें 20 से घटकर मात्र 12 रह सकती हैं।

इसके विपरीत, उत्तर भारतीय राज्यों की सीटों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने मांग की कि केंद्र को या तो 1971 की जनगणना को आधार बनाए रखना चाहिए या फिर सीटों की संख्या इस तरह बढ़ानी चाहिए कि किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम न हो।

मुख्यमंत्री ने केवल राजनीतिक ही नहीं, बल्कि वित्तीय चिंता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कर्नाटक देश की जीडीपी में 8.4% का योगदान देता है और सालाना करीब 5 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय टैक्स में देता है। इसके बदले में राज्य को प्रत्येक 1 रुपये के बदले मात्र 13 पैसे वापस मिलते हैं। 15वें वित्त आयोग ने कर्नाटक का हिस्सा घटा दिया और सूखे जैसी आपदाओं के समय भी केंद्र ने मदद में देरी की।

उन्होंने कहा, "लोकतंत्र में प्रगति को दंडित और विफलता को पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। यदि यह अन्याय जारी रहा, तो दक्षिण भारत अपने ही देश में राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला जाएगा।"