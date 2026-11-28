विधेयक के पारित होते ही केंद्र सरकार तत्काल एक तीन सदस्यों वाले 'परिसीमन आयोग' का गठन करेगी, जो देश भर के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से तय करेगा।

30 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के चार दिवसीय विशेष सत्र (30 नवंबर से 3 दिसंबर) में केंद्र सरकार 'परिसीमन (द्वितीय) विधेयक, 2026' और इससे जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद सार्वजनिक किए गए इस ड्राफ्ट के अनुसार, देश के हर राज्य की लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50 प्रतिशत की एकसमान बढ़ोतरी की जाएगी। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करना है।

विधेयक के पारित होते ही केंद्र सरकार तत्काल एक तीन सदस्यों वाले 'परिसीमन आयोग' का गठन करेगी, जो देश भर के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करेगा।

कैसा होगा नया परिसीमन आयोग और कौन होंगे इसके सदस्य? ड्राफ्ट विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने वाले इस आयोग के फैसले बहुमत से लिए जाएंगे। आयोग में तीन मुख्य सदस्य शामिल होंगे:

अध्यक्ष: केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या रिटायर जज।

चुनाव आयोग का प्रतिनिधि: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) या उनकी तरफ से नामित कोई अन्य चुनाव आयुक्त।

राज्य का प्रतिनिधि: जिस राज्य में परिसीमन का काम चल रहा होगा, वहां के राज्य चुनाव आयुक्त। (मेघालय और नागालैंड के मामले में राज्यपाल की तरफ से नामित व्यक्ति राज्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभाएगा)। आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिए तय करेगी, जिसे आयोग के अनुरोध पर जरूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा, हर एक राज्य के लिए लोकसभा अध्यक्ष वहां के पांच सांसदों को और विधानसभा अध्यक्ष पांच विधायकों को सहयोगी सदस्य (एडवाइजर) के रूप में नामित करेंगे। इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा, लेकिन इनकी असहमति को प्रकाशित किया जा सकेगा। आयोग सहायता के लिए भारत के जनगणना आयुक्त, महासर्वेक्षक और नक्शा विशेषज्ञों को भी बुला सकेगा।

सीटों में 50% इजाफा और आरक्षण के नियम विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि हर एक राज्य की लोकसभा सीटों और प्रत्येक विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिससे लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़कर 850 तक पहुंच जाएगी। सीमाओं के निर्धारण और आरक्षण के लिए ये नियम तय किए गए हैं:

सीमाओं का निर्धारण: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से एक ही लोकसभा क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्रों को यथासंभव भौगोलिक विशेषताओं, मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं और संचार संपर्क को ध्यान में रखते हुए कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा। जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ही लोकसभा सीट है, वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र बना रहेगा।

जनगणना का आधार: अधिनियम लागू होने के समय प्रकाशित नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही सीमाएं तय की जाएंगी।

महिला और एससी/एसटी आरक्षण: आयोग तय करेगा कि किस राज्य में कितनी सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें आयोग के निर्णय के अनुसार रोटेट होंगी, जबकि एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें केवल उन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के बीच रोटेट होंगी। एससी सीटें उन इलाकों में होंगी जहां उनकी आबादी अपेक्षाकृत ज्यादा है (पूरे राज्य में फैली हुई), जबकि एसटी सीटें वहां होंगी जहां उनकी आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है।

सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां और जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान परिसीमन आयोग को गवाहों को समन भेजने और दस्तावेज और सार्वजनिक रिकॉर्ड तलब करने के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। अंतिम आदेश पारित करने से पहले आयोग को हर राज्य में मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित कर जनसुनवाई करनी होगी। आयोग के अंतिम आदेशों को कानून का दर्जा प्राप्त होगा और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बाद में चुनाव आयोग केवल लिपिकीय त्रुटियों को सुधार सकेगा, लेकिन किसी क्षेत्र की सीमा नहीं बदल पाएगा।