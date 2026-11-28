संसद का विशेष सत्र सोमवार को बुलाया जाएगा।

Delimitation bill LIVE: केंद्र सरकार 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक और राज्यसभा की बैठक 2 से 3 दिसंबर तक चलेगी। संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकते हैं। इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है। नए विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में मौजूदा संख्या के मुकाबले 50 प्रतिशत बढ़ोतरी कर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। संशोधित सीटों और सीमाओं को 2051 तक स्थिर रखने का भी प्रस्ताव है। इससे पहले 17 अप्रैल को सरकार का पिछला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाया था। उस समय विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे, जबकि इसे पारित होने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिला था। अब सरकार को भरोसा है कि टीएमसी से अलग हुए सांसदों और कुछ अन्य दलों के समर्थन से इस बार विधेयक पारित हो सकता है। हालांकि, विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होगी। पढ़िए लेटेस्ट अपडेट्स...

28 Nov 2026, 04:11:37 PM IST Delimitation bill LIVE: परिसीमन विधेयक पर NCPI का क्या फैसला NCPI सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े विधेयक का समर्थन करती है, क्योंकि यह देश के हित और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि NCPI इस मुद्दे पर डीएमके के रुख का भी समर्थन करती है।

28 Nov 2026, 03:58:06 PM IST Delimitation bill LIVE: परिसीमन पर खरगे ने लगाए गंभीर आरोप कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि बीजेपी और RSS इस विधेयक के जरिए देश की सत्ता पर स्थायी रूप से कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और संविधान को बदलने का रास्ता साफ होगा। विपक्षी दलों के नेताओं की करीब दो घंटे तक चली बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि सभी दल संसद में मिलकर इस विधेयक का विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक को सत्ता में हमेशा बने रहने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है।

28 Nov 2026, 03:56:17 PM IST Delimitation bill LIVE: केटीआर की क्या है मांग केटीआर ने कहा कि बीआरएस लगातार यह मांग करती रही है कि दक्षिण भारत के राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद में दक्षिण भारतीय राज्यों की मौजूदा 24 प्रतिशत हिस्सेदारी बरकरार रखी जानी चाहिए। केटीआर ने कहा कि लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाने की किसी भी प्रक्रिया में दक्षिण भारत के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।