डिलिमिटेशन बिल पर अमित शाह से मिले DMK के सांसद, कनिमोझी बोलीं- जो चाहिए था मिल गया
DMK के कई सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। पार्टी ने केंद्र के प्रस्तावित डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को अपना समर्थन देने की घोषणा की।
संसद में मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल लाने जा रही है। अप्रैल में बिल पास नहीं होने के बाद इस बार सरकार की पूरी तैयारी है। दोनों सदनों से पास होने के बाद देशभर में लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 543 से 816 हो जाएंगी। इस बार सरकार के पास शरद पवार की एनसीपी-एसपी और एमके स्टालिन की डीएमके का भी सपोर्ट है। डीएमके के कई सांसदों ने शनिवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अहम बैठक के बाद अपनी पार्टी का स्टैंड बताया। डीएमके ने डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। कनिमोझी ने कहा कि बिल को लेकर जो पार्टी ने मांग रखी थी, वो सब मिल गया है।
DMK के कई सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। पार्टी ने केंद्र के प्रस्तावित डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को अपना समर्थन देने की घोषणा की। बैठक के बाद डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, "हम गृह मंत्री और सरकार को अपना स्टैंड बताने आए थे।"
अमित शाह से डिलिमिटेशन बिल पर पार्टी का सपोर्ट बताने के बाद कनिमोझी ने कहा, "आज सुबह हमारे नेता एमके स्टालिन ने DMK सांसदों की मीटिंग बुलाई थी और हम डिलिमिटेशन बिल पर अपने स्टैंड के बारे में एक फैसला ले चुके हैं। एक बयान जारी किया गया था कि हम इसका सपोर्ट करेंगे। इसलिए हम गृह मंत्री और सरकार को अपना स्टैंड बताने आए थे।"
'जो भी हमने मांगा था, बिल का हिस्सा बना दिया गया'
कनिमोझी ने आगे कहा, "हमने डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि DMK उस बिल में जो भी चाहती थी, जैसे पिछली बार जब हमने पार्लियामेंट में बात की थी, या उससे भी पहले जब DMK सरकार ने 2024 में एक प्रस्ताव पास किया था। जो भी हमने मांगा था, आज उन्होंने उसे बिल का हिस्सा बना दिया है। DMK ने जिस भी चीज पर जोर दिया था, वह आज बिल में है। हमने भी जोर दिया था कि अगले 25 सालों तक रोक रहेगी। तो वह सब बिल में है। जो भी हम चाहते थे, वह हमें मिल गया है।"
तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेशन और महिला कोटे पर पार्टी के स्टैंड पर वह कहती हैं, "जब सरकार ने कहा कि वे सीटों की संख्या बढ़ाएंगे, तो हम चाहते थे कि यह 1971 के आधार पर किया जाए, और वे इसके लिए मान गए हैं, और उस पर 25 साल के लिए रोक भी मान ली गई है। इसलिए आज तमिलनाडु के MPs की संख्या 39 से बढ़कर 59 हो जाएगी। इस बिल के पास होने के बाद, महिला रिजर्वेशन बिल लागू हो जाएगा।"
तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण राज्यों की जीत: स्टालिन
इससे पहले, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बिल को सपोर्ट करने का ऐलान किया था। स्टालिन ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने परिसीमन विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है, क्योंकि इसमें डीएमके की दो मुख्य मांगें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के संघर्ष की जीत और सभी दक्षिणी राज्यों की विजय है। लोकसभा में 7.18 प्रतिशत सीट हिस्सेदारी में कटौती न करने और 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व के मौजूदा अनुपात को बनाए रखना, द्रमुक की दो मुख्य मांगें हैं। उन्होंने कहा कि इन दो मांगों को नये विधेयक में लिखित रूप में शामिल किया गया है, और चूंकि अप्रैल में संसद में पेश किये गए पिछले विधेयक में ये बातें नहीं थीं, इसलिए उसका विरोध किया गया था। स्टालिन ने एक बयान में कहा, ''यह 2024 से डीएमके द्वारा किए जा रहे लगातार संघर्षों की जीत है। यह तमिलनाडु सहित सभी दक्षिणी राज्यों की जीत है।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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