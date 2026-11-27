लोकसभा और राज्यसभा में बैठकें होने जा रही हैं। सरकार ने 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद के कार्यक्रम का ऐलान किया है। खास बात है कि यह सत्र शीतकालीन सत्र से पहले आयोजित हो रहा है। विपक्ष परिसीमन बिल के मुद्दे पर NDA को घेर रहा है।

संसद में सरकार महिला आरक्षण और उससे जुड़ा परिसीमन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि, अब तक NDA या किसी भी दल ने औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन दिग्गज दावा कर रहे हैं कि विधेयक पास हो जाएगा। इसी बीच कई विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो इसे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल करार दिया है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने सिर्फ एक लाइन में ही परिसीमन का विरोध जता दिया है। उन्होंने लिखा, परिसीमन भाजपा की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा।' हालांकि, उन्होंने इसकी वजह नहीं बताई। खास बात है कि प्रस्तावित विधेयक में लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की बात कही गई है।

समाजवादी पार्टी लोकसभा में कितनी है मजबूत INDIA गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल संसद में समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव की अगुवाई वाले दल के पास निचले सदन में कुल 37 सांसद हैं। जबकि, सबसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी 98 सांसदों वाली कांग्रेस है। वहीं, राज्यसभा में भी सपा मजबूत है। पार्टी के पास उच्च सदन में कुल 5 सदस्य हैं। जबकि, कांग्रेस 30 पर है। सदस्यों के लिहाज से राज्यसभा में सपा 5वें स्थान पर है।

कुछ दल ले सकते हैं अलग राह अटकलें लगाई जा रही हैं कि संभावित रूप से पेश होने वाले विधेयकों को लेकर INDIA के कई दल अलग राह ले सकते हैं। हालांकि, किसी ने भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी है। कहा जा रहा है कि 8 सांसदों वाली यह पार्टी एनडीए की तरफ से पेश विधेयक के पक्ष में मतदान कर सकती है।

इसके अलावा द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम और YSRCP यानी युवजन श्रमिक रयुथु कांग्रेस भी संविधान संशोधन विधेयक को समर्थन दे सकती है। हालांकि, किसी ने भी खुलकर इसका ऐलान नहीं किया है और ये दोनों ही दल किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल नहीं हैं। एक ओर जहां डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं। वहीं, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की YSRCP के पास 4 लोकसभा सदस्य हैं। खास बात है कि YSRCP कई मौकों पर एनडीए का समर्थन कर चुकी है।

NDA के पास अभी कितने सांसद हैं लोकसभा में 241 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। इसकी अगुवाई वाली NDA में पास पीटीआई भाषा के अनुसार 320 सांसदों का समर्थन माना जा रहा है। 540 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में यदि सभी सदस्य मतदान करते हैं तो इसके लिए 360 मतों की जरूरत होगी। पीटीआई के मुताबिक, सरकार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पिछले दिनों भरोसा जताया था कि विधेयक 15 से 18 मतों के अंतर से पारित हो जाएगा। हालांकि, सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सांसद ने कहा था कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने पर ही संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान संभव होगा।