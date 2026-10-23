परिसीमन बिल पर बड़ी तैयारी; 14 नहीं, सिर्फ इतने दिन के नोटिस पर संसद सत्र बुलाएगी सरकार

रिपोर्ट्स के मुताबिक परिसीमन बिल को लेकर सरकार अलग अलग दलों से बात कर रही है। इस बीच एक अधिकारी ने कहा है कि सत्र 2 दिनों के अंदर ही बुलाया जा सकता है।

सरकार द्वारा परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विस्तारित सत्र बुलाए जाने की अटकलों के बीच एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि सत्रावसान नहीं होने की स्थिति में ऐसी बैठक महज दो दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। बता दें कि दोनों सदनों की बैठक बीते 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बावजूद मानसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं हुआ है।

अब चर्चा है कि सरकार प्रस्तावित विधेयक को शीतकालीन सत्र तक टालना नहीं चाहती। अप्रैल में बजट सत्र के दौरान विस्तारित बैठक में पर्याप्त संख्या में सदस्यों का समर्थन नहीं मिलने के कारण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था। अधिकारी ने बताया, ''यदि सत्रावसान कर दिया जाता है, तो अगला सत्र बुलाने के लिए न्यूनतम 14 दिन का नोटिस आवश्यक है। यदि सत्रावसान नहीं किया गया है, तो दो दिन में विस्तारित बैठक बुलाई जा सकती है।''

नहीं पास हो पाया था बिल इससे पहले सरकार ने अप्रैल में संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन विधेयक को पास कराने की कोशिश की थी। हालांकि संविधान संशोधन का प्रावधन होने की वजह से इस बिल को पास कराने के लिए 2-तिहाई बहुमत जरूरी था। सरकार यह आंकड़ा नहीं जुटा पाई। तब विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े लेकिन 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। हालांकि अब रिपोर्ट्स के मुताबिक द्रमुक इसे लेकर अपना पक्ष बदल सकती है। चूंकि अब द्रमुक इंडिया गठबंधन में नहीं है इसलिए वह एनडीए के साथ न आकर भी मुद्दों के आधार पर सरकार का साथ दे सकती है।

क्या बोले ओम बिरला? इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अनुच्छेद 85 के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र बुलाने और सत्रावसान से संबंधित है।