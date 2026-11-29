परिसीमन विधेयक रोकने को कांग्रेस ऐक्टिव, स्टालिन और शरद पवार को मनाने जाएंगे खरगे और सोनिया गांधी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी आज डीएमके चीफ एमके स्टालिन और एनसीपी (SP) चीफ शरद पवार से मुलाकात कर सकते हैं। डीएमके ने परिसीमन विधेयक पर समर्थन का ऐलान कर दिया है।
परिसीमन विधेयक पर डीएमके के समर्थन के ऐलान के बाद विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है। खास तौर पर कांग्रेस की परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आज मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी डीएमके चीफ एमके स्टालिन और एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार से मुलाकात कर उन्हें मनाने का प्रयास कर सकती हैं। 30 नवंबर यानी कल ही लोकसभा में विशेष सत्र शुरू होना है। जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी पहले चेन्नई जाएंगे और इसके बाद वे मुंबई जाकर शरद पवार से मुलाकात करेंगे।
डीएमके और शरद पवार ने खोल दिए हैं पत्ते
आपको बता दें कि डीएमके चीफ एमके स्टालिन और शरद पवारी की पार्टी ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में समर्थन का आंकड़ा दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गया है। डीएमके के लोकसभा में 22 सांसद हैं और एनसीपी एसपी के 8 सांसद हैं। ऐसे में बिल के समर्थन में कुल संख्या 350 पहुंच गई है। वहीं बहुमत के लिए 360 सदस्यों की जरूरत है। वाईएसआरसीपी भी इस बिल का समर्थन कर रही है। उसके पास चार सांसद हैं। शरद पवार की पार्टी ने अपने सांसदों के उपस्थित रहने के लिए विप भी जारी कर दी है।
17 अप्रैल को जब सरकार लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी तब एमके स्टालिन औऱ शरद पवार दोनों नेही इसका विरोध किया था और यह विधेयक गिर गया था। हालांकि इस बार गणित एकदम बदल गया है। सत्ता से हटने और कांग्रेस द्वारा उससे गठबंधन तोड़ने के बाद बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में अब डीएमके विधेयक के समर्थन खड़ी है। चेन्नई में स्टालिन की अध्यक्षता में शनिवार को हुई डीएमके सांसदों की बैठक में पार्टी ने केंद्र सरकार के संशोधित विधेयकों का समर्थन करने का प्रस्ताव पारित किया। इसी दौरान, नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करके प्रस्तावित विधेयकों पर साझा रणनीति तैयार कर रहे थे। हालांकि, आमंत्रण के बावजूद डीएमके इस बैठक में शामिल नहीं हुई।
कमजोर हो गई विपक्षी एकता?
खरगे के आवास पर हुई बैठक में कम से कम 11 दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भी बैठक से अनुपस्थित रही। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अपने पिता और पार्टी संस्थापक शरद पवार की खराब तबीयत को इसकी वजह बताया। आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजू जनता दल (BJD) भी बैठक में शामिल नहीं हुए। ये दोनों दल इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं।
खरगे के आवास पर जुटे नेताओं की तस्वीर से स्पष्ट हुआ कि अप्रैल के मुकाबले 'इंडिया' गठबंधन की एकजुटता कितनी कमजोर हो चुकी है। उस समय विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा संभाला था, लेकिन बाद में आपसी मतभेदों और राजनीतिक संबंधों में आई तल्खी ने गठबंधन को कमजोर कर दिया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें