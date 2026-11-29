LIVE: स्टालिन को मनाने चेन्नई पहुंचे सोनिया-राहुल समेत दिग्गज, 'गो बैक कांग्रेस'

Delimitation Bill Live Updates: परिसीमन बिल के मुद्दे पर पिछले कुछ समय से एकजुट नजर आ रहा प्रमुख विपक्षी गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन की नाराजगी कांग्रेस को लेकर बढ़ती-बढ़ती सरकार के समर्थन तक जा पहुंची है। उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर सरकार की तरफ से लाए जा रहे बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की एनसीपी शरद पवार गुट ने भी इस बिल के लिए हामी भर दी है। अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के प्रमुख सदस्य इन दोनों ही पार्टियों की मनाने की कवायद में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी, सोनिया गांधी इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं के साथ एमके स्टालिन के साथ मुलाकात करने के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। यहां स्टालिन के घर के बाहर जुटे उनके समर्थकों ने गो बैक कांग्रेस के नारे लगाए। हालांकि, विधानसभा चुनाव के बाद चली आ रही दोनों पार्टियों के बीच की उठापटक ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। दूसरी तरफ, केंद्र सरकार है। परिसीमन के मुद्दे पर पिछली बार मात खाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बार पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। स्टालिन, पवार और जगन मोहन रेड्डी के समर्थन के बाद परिसीमन बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। हालांकि, अभी भी उसे बिल पास करवाने के लिए क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ने वाली है। 30 नबंवर यानी की सोमवार को होने वाली बैठक में इस बिल पर फैसला सामने आ जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी और भाजपा सरकार अपने-अपने साथियों को मजबूत करने में जुटी हुई है। इस पूरे मुद्दे पर पल-पल की जानकारी के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ….

29 Nov 2026, 03:34:08 PM IST Delimitation Bill Live Updates: किस मुंह से जा रहे स्टालिन के पास? KTR ने कांग्रेस पार्टी को लगाई फटकार Delimitation Bill Live Updates: भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने रविवार को कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला बोला। उन्होंने चेन्नई में स्टालिन और इंडिया सदस्य दलों की बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर यह नेता किस मुंह से स्टालिन से मिलने के लिए आए हैं। इन्होंने कुछ महीने पहले ही स्टालिन को धोखा देकर छोड़ दिया था। उन्होंने सवाल किया कि अब वही कांग्रेस नेता DMK नेता से कैसे मिल सकते हैं। उन्होंने पूछा कि दोनों पार्टियों के बीच राजनीतिक समीकरण में ऐसा क्या बदल गया है और कांग्रेस नेतृत्व किस मुंह से स्टालिन के पास जा रहा है। KTR ने कहा, "खड़गे और सोनिया गांधी जी, स्टालिन जी से मिलने जा रहे हैं। वही स्टालिन, जिन्हें उन्होंने दो महीने पहले छोड़ दिया था। तो अब वे किस मुंह से उनके पास जाएंगे, मुझे नहीं पता।" बता दें, तमिनलाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके की हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने विजय की पार्टी का हाथ थामकर सत्ता में जगह बना ली थी।

29 Nov 2026, 03:23:21 PM IST Delimitation Bill Live Updates: स्टालिन को मनाने के लिए चेन्नई पहुंचे इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता Delimitation Bill Live Updates: परिसीमन बिल के मुद्दे पर डीएमके नेता स्टालिन को मनाने के लिए इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेता चेन्नई पहुंच चुके हैं। परिसीमन बिल के मुद्दे पर कल संसद में बैठक होने वाली है। ऐसे में पिछले 5 महीनों से नाराज चल रहे डीएमके को मनाने के चेन्नई के त्राइडेंट होटल पहुंच चुके हैं। सामने आई तस्वीरों में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तेलंगाना सीएम रेड्डी, केरलम सीएम, कर्नाटक सीएम, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी समेत अन्य बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं।

29 Nov 2026, 03:11:53 PM IST Delimitation Bill Live Updates: परिसीमन बिल से पहले कांग्रेस के एक सांसद हॉस्पिटल में भर्ती Delimitation Bill Live Updates: कांग्रेस सांसद सुधाकरण इलाज करवाने के लिए दुबई गए हुए हैं। परिसीमन बिल के मु्द्दे पर एक-एक वोट कीमती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को जानकारी दी थी कि उन्होंने सुधाकरन को जल्दी स्वदेश लौटने की बात कही थी। हालांकि, उनकी सीधी बात नहीं हो पाई है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि दुबई हॉस्पिटल सुधाकरन को डिस्चार्ज करने में समय लगा रहा है। हालांकि, अभी हाल में सामने आए केरलम कांग्रेस अध्यक्ष मार्टिन जॉर्ज के मुताबिक, सुधाकरन के बेटे को हॉस्पिटल में उनसे मिलने की इजाजत दे दी गई है। उनके डिस्चार्ज पर फैसला जल्द ही लिया जाएगा।

29 Nov 2026, 03:01:26 PM IST Delimitation Bill Live Updates: परिसीमन बिल का समर्थन लेकिन भाजपा से गठबंधन का सवाल नहीं- डीएमके सांसद Delimitation Bill Live Updates: द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) सांसद कनिमोई ने शनिवार को केंद्र सरकार के परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के अपनी पार्टी के फैसले को लेकर भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया। DMK नेता कनिमोई ने कहा कि संसद में किसी विधेयक का समर्थन करने का मतलब किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करना नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी पहले भाजपा सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद दिल्ली में मीडिया बातचीत में कनिमोई ने उन अटकलों को खारिज किया कि उनकी पार्टी भाजपा के करीब जा रही है। उन्होंने कहा, ''बार-बार यह धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा द्वारा लाए गए किसी विधेयक के पक्ष में मतदान करने का मतलब उसके साथ गठबंधन करना है।'' कनिमोई ने कहा, ''जब EWS आरक्षण विधेयक लाया गया था, तब केवल द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कुछ इस्लामी दलों ने इसके खिलाफ मतदान किया था। कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों समेत बाकी सभी दलों ने भाजपा के विधेयक का समर्थन किया था।''

29 Nov 2026, 02:55:42 PM IST Delimitation Bill Live Updates: स्टालिन से मिलने के लिए चेन्नई पहुंचा इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधि मंडल Delimitation Bill Live Updates: परिसीमन बिल के मुद्दे पर एमके स्टालिन को मनाने के लिए इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधिमंडल चेन्नई पहुंच चुका है। इस प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एम ए बेबी, समाजवादी पार्टी के राजीव राय और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अभय कुमार सिन्हा तथा सुधाकर सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन भी विपक्षी नेताओं के इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। ये सभी चेन्नई में स्टालिन से मुलाकात करेंगे। बता दें, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और डीएमके का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन इस चुनाव के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। डीएमके की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं उन्होंने साफ किया था कि वह कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे।

29 Nov 2026, 02:51:46 PM IST Delimitation Bill Live Updates: परिसीमन पर नवीन पटनायक की बीजद किसके साथ? Delimitation Bill Live Updates: बीजू जनता दल (बीजद) ने शनिवार को कहा कि वह महिला आरक्षण से संबंधित परिसीमन विधेयक पर अपना रुख तय करने से पहले विस्तार से अध्ययन करेगा और इस पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक लेंगे। केंद्र सरकार संसद के निचले सदन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सीट के आवंटन में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए सोमवार को लोकसभा में एक नया संविधान संशोधन विधेयक पेश करने जा रही है। बीजद ने कहा कि संसद में औपचारिक रूप से विधेयक पेश किए जाने और उनके प्रावधानों की पड़ताल किए जाने से पहले वह किसी निर्णय पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं करेगा। बता दें, राज्यसभा में बीजद के पांच सदस्य हैं और लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

29 Nov 2026, 02:43:52 PM IST Delimitation Bill Live Updates: संसद के विशेष सत्र से पहले स्टालिन तथा पवार से मिलेंगे खरगे, सोनिया और राहुल Delimitation Bill Live Updates: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी सहित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को चेन्नई में DMK के प्रमुख एम के स्टालिन और मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर चर्चा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एम ए बेबी, समाजवादी पार्टी के राजीव राय और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अभय कुमार सिन्हा तथा सुधाकर सिंह शामिल हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन भी विपक्षी नेताओं के इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। ये सभी चेन्नई में स्टालिन से मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद प्रतिनिधिमंडल मुंबई जाएगा, जहां वह पवार के साथ चर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वे स्टालिन और पवार से विधेयक का समर्थन न करने का आग्रह करेंगे। उनका दावा है कि यह विधेयक लोकतंत्र को खत्म कर देगा और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को परिसीमन के जरिये अपने फायदे के लिए संविधान का स्वरूप बदलने की शक्ति देगा।

29 Nov 2026, 02:43:52 PM IST Delimitation Bill Live Updates: परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों से सरकार को फुल सपोर्ट, केटीआर बोले- यह तेलंगाना और दक्षिणी राज्यों की जीत Delimitation Bill Live Updates: तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (केटीआर) ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को तेलंगाना और दक्षिणी राज्यों की जीत करार देते हुए कहा है कि यह जनसंख्या वृद्धि के आधार पर लोकसभा में उनके मौजूदा प्रतिनिधित्व के हिस्से को कम होने से बचाएगा। एक वीडियो बयान में राव ने रविवार को कहा कि बीआरएस 2022 से ही जनसंख्या आधारित परिसीमन का विरोध कर रही थी और उसका तर्क था कि परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले दक्षिणी राज्यों को उनकी जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 1971 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 543 की गई थी और जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए बाद में परिसीमन पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों के पास वर्तमान में लोकसभा प्रतिनिधित्व का लगभग 24 प्रतिशत हिस्सा है और आशंका थी कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से यह घटकर 19 प्रतिशत रह सकता है।