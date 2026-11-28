डिलिमिटेशन पर क्या बोला भाजपा छोड़ चुका दिग्गज, कांग्रेस द्वारा विरोध पर क्या कहा
अन्नामलाई ने कहा कि हम भी 30 नवंबर को संसद में पेश होने जा रहे 132वें संविधान संशोधन विधेयक का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अन्नामलाई ने कांग्रेस द्वारा डिलिमिटेशन के विरोध को भी गलत बताया।
डिलिमिटेशन को लेकर हो रही बहस के बीच के अन्नामलाई का भी बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे दिग्गज ने परिसीमन को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने इसे, दक्षिण के राज्यों के लिए स्वागत योग्य कदम बताया। अन्नामलाई ने कहा कि हम भी 30 नवंबर को संसद में पेश होने जा रहे 132वें संविधान संशोधन विधेयक का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा अन्नामलाई ने कांग्रेस द्वारा डिलिमिटेशन के विरोध को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि मेरी समझ से इसका विरोध करने को कोई तर्क नहीं बनता है।
हम कर रहे समर्थन
वी द लीडर्स के संस्थापक और प्रमुख के. अन्नामलाई ने डिलिमिटेशन बिल पर कहा कि डीएमके द्वारा समर्थन करना कोई हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने हम भी पूरी तरह से सरकार के 132वें संवैधानिक संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का हिस्सा कुल सांसदों का 7.18% होगा और यह एक बहुत स्वागतयोग्य कदम है। यह एक ऐसा कदम है जिसे हर राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना चाहिए। यहां तक कि टीवीके को भी इसका समर्थन करना चाहिए। अन्नामलाई ने कहा कि मुझे कांग्रेस के असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि उन्होंने यह पहले तीन बार किया है। अब, यह एक बहुत ही निष्पक्ष प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि बिल बहुत स्पष्ट है।
अन्नामलाई ने आगे कहा कि जब भी अगला लोक सभा चुनाव होगा, 33 फीसदी आरक्षण लागू होना चाहिए। यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो हमारी बहनों और माताओं में से 33 फीसदी को लोक सभा में प्रवेश करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास कोई वास्तविक चिंता है। विपक्ष डर फैलाने में शामिल नहीं हो सकता। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनकी समस्या क्या है। क्या दक्षिण प्रभावित होगा? नहीं। क्या उत्तर भारत के राज्य प्रभावित होंगे? नहीं।
केरल के गृहमंत्री ने बताया साजिश
वहीं, केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का प्रस्तावित परिसीमन विधेयक दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करने और देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने की एक साजिश है। कांग्रेस नेता ने एक बयान में कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों की रक्षा करने और सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से यह एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का उद्देश्य उत्तरी राज्यों का राजनीतिक वर्चस्व सुनिश्चित करना और संसद में दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक आवाज को कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि यह कदम देश की एकता और लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है।
चेन्निथला ने इस दावे को सरासर झूठ करार दिया कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि असली मंशा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एजेंडे को थोपना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।