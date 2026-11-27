Delimitation Bill: कांग्रेस ने रूठे हुए एमके स्टालिन को साधने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को सौंपी है। वह दोनों के बीच मध्यस्थता कर रही हैं।

Delimitation Bill: परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए एनडीए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डीएमके को मनाने के लिए उसकी दो शर्तें मान ली है। इस बीच कांग्रेस भी सरकार की इन कोशिशों को विफल करने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी दल डीएमके की ओर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कांग्रेस ने जब से तमिलनाडु में डीएमके से नाता तोड़कर जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके (TVK) के साथ मिलकर सरकार बनाया उसके बाद से दोनों ही दलों के संबंध खराब हो चुके हैं। अब कांग्रेस ने रूठे हुए एमके स्टालिन को साधने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को सौंपी है। वह दोनों के बीच मध्यस्थता कर रही हैं।

30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने लोकसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने सभी सांसदों को 29 नवंबर की सुबह 10 बजे से पहले हर हाल में दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया है। इसके अलावा संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर पार्टी के रणनीतिक समूह और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक भी बुलाई गई है।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ कांग्रेस सांसद के हवाले से कहा कहा है कि पार्टी की पहली प्राथमिकता अपने सांसदों को एकजुट रखना और अन्य विपक्षी दलों को भी इसके लिए तैयार करना है। लोकसभा में दूसरे सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी अपने सांसदों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। सपा के एक नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा पिछले कई हफ्तों से उनके सांसदों को लुभाने के लिए संपर्क कर रही है, लेकिन पार्टी व्हिप जारी करेगी और सभी सांसद इस विधेयक के खिलाफ मतदान करेंगे।

ममता की मध्यस्थता कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में शामिल होने और एमके स्टालिन के साथ अच्छे संबंधों के कारण ममता बनर्जी इस संवाद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। ममता बनर्जी की डीएमके नेतृत्व के साथ नियमित बातचीत चल रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उम्मीद जताई कि संविधान की रक्षा के लिए डीएमके इस एजेंडे का समर्थन नहीं करेगी।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्पष्ट किया है कि इस विधेयक पर उनकी पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और किसी भी परिस्थिति में लोकसभा में तमिलनाडु की 7.18 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के पदों के लिए अपने सिद्धांतों को त्यागने वाले बेशर्म और एहसानफरामोश लोगों को यह बात समझनी चाहिए।

लोकसभा में क्या है बहुमत का गणित? संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा से पारित कराने के लिए एनडीए सरकार को दो-तिहाई बहुमत यानी 360 मतों की आवश्यकता है। अप्रैल में हुए पिछले प्रयास के दौरान 528 सांसदों के मतदान में सरकार 54 वोटों से पिछड़ गई थी। हालांकि, तमिलनाडु में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन टूटने के बाद समीकरण बदले हैं। डीएमके ने संकेत दिया है कि यदि राज्य की सीटों का अनुपात सुरक्षित रहता है, तो वह विधेयक का समर्थन कर सकती है।