डिलिमिटेशन पर TMC के बागी सांसद दे पाएंगे वोट? फिर टूटा गाबा का घमंड; टॉप-5 न्यूज
अगले संसदीय सत्र में डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी है। इस बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में चर्चा है कि टीएमसी के बागी सांसद इस पर वोट डाल पाएंगे या नहीं? वहीं, ऑस्ट्रेलिया का घमंड एक बार फिर टूट गया है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
अगले संसदीय सत्र में डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी है। इस बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में चर्चा है कि टीएमसी के बागी सांसद इस पर वोट डाल पाएंगे या नहीं? वहीं, ऑस्ट्रेलिया का घमंड एक बार फिर टूट गया है। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
डिलिमिटेशन बिल पर TMC के 20 बागी MPs दे पाएंगे वोट?
अगले संसदीय सत्र में डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी है। इस बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर चर्चा होना लाजिमी है। असल में इनको अयोग्य ठहराने का फैसला अब भी स्पीकर ओम बिरला के हाथ में है। अब जब सरकार के लिए एक-एक सांसद का वोट मायने रखता है, यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह 20 बागी सांसद भी लोकसभा के इस विशेष सत्र में वोट डाल सकेंगे। पूरी खबर
परिसीमन बिल: DMK को मनाने की कोशिश में कांग्रेस
परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए एनडीए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डीएमके को मनाने के लिए उसकी दो शर्तें मान ली है। इस बीच कांग्रेस भी सरकार की इन कोशिशों को विफल करने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी दल डीएमके की ओर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कांग्रेस ने जब से तमिलनाडु में डीएमके से नाता तोड़कर जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके (TVK) के साथ मिलकर सरकार बनाया उसके बाद से दोनों ही दलों के संबंध खराब हो चुके हैं। अब कांग्रेस ने रूठे हुए एमके स्टालिन को साधने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को सौंपी है। वह दोनों के बीच मध्यस्थता कर रही हैं। पूरी खबर
दीपथून स्तंभ पर शनिवार को दीपक जलाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर विवादित दीपथून स्तंभ पर शनिवार को पारंपरिक दीपक जलाने का आदेश दिया है। साथ ही, अदालत ने अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड को निलंबित कर मंदिर का प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अदालत ने मंदिर और पहाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को सौंप दी है। पीठ ने निर्देश दिया कि दीपथून पर दीपक जलाने के लिए 24 नवंबर को उचिपिल्लैयार मंडपम में प्रज्वलित दीपक की लौ का इस्तेमाल किया जाए। पूरी खबर
ऑस्ट्रेलिया का 13 साल बाद फिर टूटा गाबा का घमंड
इंग्लैंड ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया को बारिश से प्रभावित तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 16.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 108 रन ही बना सकी। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने दमदार शुरुआत की। हालांकि बारिश के कारण मैच को दो बार रोकना पड़ा और दो बार टारगेट भी बदला। डकवर्थ लुईस नियम से इंग्लैंड ने 93 रन के लक्ष्य को नौवें ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। पूरी खबर
अमिताभ बच्चन ने बताया जलसा का हाल
अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोपड़पति शो में नजर आ रहे हैं। इस शो में बिग बी कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती करते रहते हैं। कभी उनकी लाइफ के किस्से सुनते हैं तो कभी अपनी लाइफ के किस्से सुनाते हैं फिर चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अब बिग बी ने बताया कि उनके बंगले जलसा में सिर्फ उनका छोटा कमरा है बाकी पूरा घर उनकी पत्नी जया यूज करती हैं। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।