डिलिमिटेशन बिल को लेकर चर्चा काफी तेज है और इसके साथ ही चर्चा में आ गए हैं टीएमसी के 20 बागी सांसद। आइए जानते हैं क्या बागी सांसद इस बिल पर वोट डाल पाएंगे और क्या कहते हैं कानूनी प्रावधान…

अगले संसदीय सत्र में डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी है। इस बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर चर्चा होना लाजिमी है। असल में इनको अयोग्य ठहराने का फैसला अब भी स्पीकर ओम बिरला के हाथ में है। अब जब सरकार के लिए एक-एक सांसद का वोट मायने रखता है, यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह 20 बागी सांसद भी लोकसभा के इस विशेष सत्र में वोट डाल सकेंगे।

गौरतलब है कि टीएमसी से बागी हुए 20 सांसदों ने बाद में एनसीपीआई में विलय की घोषणा की थी। यह पार्टी एनडीए को सपोर्ट करती है। हालांकि बाद में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी स्पीकर के पास पहुंचे थे और इन सभी को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। हालांकि करीब छह महीने बीतने के बावजूद, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। बता दें कि सभी 20 सांसदों ने 24 नवंबर को पार्टी छोड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए व्यक्तिगत रूप से जवाब दिया था।

स्पीकर की देरी पर सवाल अब टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इस देरी को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, स्पीकर इस मामले में देरी कर रहे हैं। इसके साथ ही घोष ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या डिलिमिटेशन बिल के दौरान इन सांसदों को वोट डालने की अनुमति होगी? क्या उनकी अयोग्यता संबंधी याचिका पेंडिंग होने के बावजूद उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा? और अगर यह लोग वोट डाल देते हैं और बाद में अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर उनका वोट मान्य रह जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान में जो स्थिति तय हुई है, उसके अनुसार सिर्फ किसी अयोग्यता याचिका का लंबित होना किसी सांसद की सदस्यता या वोटिंग अधिकार को निलंबित नहीं करता। जब तक स्पीकर उन्हें वोट से पहले अयोग्य ठहराने का आदेश नहीं देते, 20 सांसद संसद की कार्यवाही में भाग लेने के हकदार बने रहते हैं। बाद में अयोग्य ठहराया भी गया तो भी जो वोट लंबित कार्यवाही के दौरान डाले गए थे, वे अपने आप रद्द नहीं होंगे।

संविधान की दसवां अनुसूची इस बात का अधिकार देती है कि अयोग्यता याचिकाओं के फैसले का निर्णय संबंधित सदन के स्पीकर या चेयरमैन करें। पैरा 6 के तहत, स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, हालांकि इसे संवैधानिक अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा जा सकता है। चुनाव आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है कि सांसद एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए हैं या नहीं। किसी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह से जुड़े विवादों पर इसका अधिकार एक अलग प्रक्रिया है।

ओम बिरला के सामने अहम सवाल ओम बिरला के सामने मुख्य सवाल यह है कि क्या बागी सांसद पैराग्राफ 4 के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं। यह दसवीं अनुसूची में है और इसके तहत सांसदों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब सांसदों के गुट का मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में मिल जाता है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि विधायिका दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस विलय पर सहमत हों।

वैसे तो टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों का विलय करना नंबरों पर खरा उतरता है। लेकिन इसमें कई और पेंच हैं। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5-जजों की संविधान पीठ ने सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, राज्यपाल मामले में यह स्पष्ट किया कि दसवीं अनुसूची के तहत प्रस्तावित विलय में मूल राजनीतिक पार्टी शामिल होनी चाहिए और इसे केवल दो-तिहाई विधायकों के अलग होने से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए मूल राजनीतिक पार्टी और उसकी विधानमंडलीय पार्टी के बीच का अंतर स्पीकर के फैसले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

स्पीकर ओम बिरला को यह देखना होगा कि मूल टीएमसी एनसीपीआई के साथ मिला या सिर्फ 20 विधायक अलग समूह बनाकर किसी और राजनीतिक संगठन के साथ खुद को जोड़ना चाहते थे। बागी सांसदों का दाव है कि उनका कदम संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। वहीं, टीएमसी का कहना है कि कानून सिर्फ पार्टी तक सीमित विलय की अनुमति नहीं देता।

क्या बरकरार रहेंगे वोटिंग राइट्स सुभाष देसाई के फैसले ने वोटिंग राइट्स के तुरंत सवाल पर भी स्पष्ट जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर हैं, वे अपने मामले न सुलझने तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार रखते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बीच की गई कार्यवाहियों की वैधता अयोग्यता की अंतिम प्रक्रिया के नतीजे पर निर्भर नहीं हो सकती। इस तरह अगर अगर प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के वोट के बाद स्पीकर 20 सांसदों को अयोग्य घोषित करते हैं, तो उस वोट में उनकी भागीदारी पिछली तारीख से अमान्य नहीं होगी। इससे स्पीकर के निर्णय का समय खासकर महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक सदन के मतदान से पहले कोई आदेश पारित नहीं होता, 20 बागी सांसद अपने संसदीय अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।