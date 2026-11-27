Explainer: डिलिमिटेशन बिल पर TMC के 20 बागी सांसद दे पाएंगे वोट? अयोग्य ठहराए गए तो क्या प्रावधान
डिलिमिटेशन बिल को लेकर चर्चा काफी तेज है और इसके साथ ही चर्चा में आ गए हैं टीएमसी के 20 बागी सांसद। आइए जानते हैं क्या बागी सांसद इस बिल पर वोट डाल पाएंगे और क्या कहते हैं कानूनी प्रावधान…
अगले संसदीय सत्र में डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी है। इस बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए सरकार एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। ऐसे में टीएमसी के 20 बागी सांसदों पर चर्चा होना लाजिमी है। असल में इनको अयोग्य ठहराने का फैसला अब भी स्पीकर ओम बिरला के हाथ में है। अब जब सरकार के लिए एक-एक सांसद का वोट मायने रखता है, यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह 20 बागी सांसद भी लोकसभा के इस विशेष सत्र में वोट डाल सकेंगे।
गौरतलब है कि टीएमसी से बागी हुए 20 सांसदों ने बाद में एनसीपीआई में विलय की घोषणा की थी। यह पार्टी एनडीए को सपोर्ट करती है। हालांकि बाद में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी स्पीकर के पास पहुंचे थे और इन सभी को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी। हालांकि करीब छह महीने बीतने के बावजूद, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। बता दें कि सभी 20 सांसदों ने 24 नवंबर को पार्टी छोड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए व्यक्तिगत रूप से जवाब दिया था।
स्पीकर की देरी पर सवाल
अब टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इस देरी को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद, स्पीकर इस मामले में देरी कर रहे हैं। इसके साथ ही घोष ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या डिलिमिटेशन बिल के दौरान इन सांसदों को वोट डालने की अनुमति होगी? क्या उनकी अयोग्यता संबंधी याचिका पेंडिंग होने के बावजूद उन्हें ऐसा करने दिया जाएगा? और अगर यह लोग वोट डाल देते हैं और बाद में अयोग्य ठहराए जाते हैं तो फिर उनका वोट मान्य रह जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान में जो स्थिति तय हुई है, उसके अनुसार सिर्फ किसी अयोग्यता याचिका का लंबित होना किसी सांसद की सदस्यता या वोटिंग अधिकार को निलंबित नहीं करता। जब तक स्पीकर उन्हें वोट से पहले अयोग्य ठहराने का आदेश नहीं देते, 20 सांसद संसद की कार्यवाही में भाग लेने के हकदार बने रहते हैं। बाद में अयोग्य ठहराया भी गया तो भी जो वोट लंबित कार्यवाही के दौरान डाले गए थे, वे अपने आप रद्द नहीं होंगे।
संविधान की दसवां अनुसूची इस बात का अधिकार देती है कि अयोग्यता याचिकाओं के फैसले का निर्णय संबंधित सदन के स्पीकर या चेयरमैन करें। पैरा 6 के तहत, स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, हालांकि इसे संवैधानिक अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा जा सकता है। चुनाव आयोग की इसमें कोई भूमिका नहीं है कि सांसद एंटी-डिफेक्शन कानून के तहत अयोग्य घोषित हुए हैं या नहीं। किसी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह से जुड़े विवादों पर इसका अधिकार एक अलग प्रक्रिया है।
ओम बिरला के सामने अहम सवाल
ओम बिरला के सामने मुख्य सवाल यह है कि क्या बागी सांसद पैराग्राफ 4 के तहत सुरक्षा का दावा कर सकते हैं। यह दसवीं अनुसूची में है और इसके तहत सांसदों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब सांसदों के गुट का मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में मिल जाता है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि विधायिका दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस विलय पर सहमत हों।
वैसे तो टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों का विलय करना नंबरों पर खरा उतरता है। लेकिन इसमें कई और पेंच हैं। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5-जजों की संविधान पीठ ने सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, राज्यपाल मामले में यह स्पष्ट किया कि दसवीं अनुसूची के तहत प्रस्तावित विलय में मूल राजनीतिक पार्टी शामिल होनी चाहिए और इसे केवल दो-तिहाई विधायकों के अलग होने से स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए मूल राजनीतिक पार्टी और उसकी विधानमंडलीय पार्टी के बीच का अंतर स्पीकर के फैसले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
स्पीकर ओम बिरला को यह देखना होगा कि मूल टीएमसी एनसीपीआई के साथ मिला या सिर्फ 20 विधायक अलग समूह बनाकर किसी और राजनीतिक संगठन के साथ खुद को जोड़ना चाहते थे। बागी सांसदों का दाव है कि उनका कदम संवैधानिक रूप से सुरक्षित है। वहीं, टीएमसी का कहना है कि कानून सिर्फ पार्टी तक सीमित विलय की अनुमति नहीं देता।
क्या बरकरार रहेंगे वोटिंग राइट्स
सुभाष देसाई के फैसले ने वोटिंग राइट्स के तुरंत सवाल पर भी स्पष्ट जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर हैं, वे अपने मामले न सुलझने तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार रखते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बीच की गई कार्यवाहियों की वैधता अयोग्यता की अंतिम प्रक्रिया के नतीजे पर निर्भर नहीं हो सकती। इस तरह अगर अगर प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के वोट के बाद स्पीकर 20 सांसदों को अयोग्य घोषित करते हैं, तो उस वोट में उनकी भागीदारी पिछली तारीख से अमान्य नहीं होगी। इससे स्पीकर के निर्णय का समय खासकर महत्वपूर्ण हो जाता है। जब तक सदन के मतदान से पहले कोई आदेश पारित नहीं होता, 20 बागी सांसद अपने संसदीय अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।
सरकार के लिए नंबर्स के हैं मायने
सरकार के लिए लोकसभा में परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए संख्याबल काफी अहम है। ऐसे में इन 20 सांसदों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बता दें कि सरकार अप्रैल में परिसीमन बिल लोकसभा में लाई थी। लेकिन विपक्ष की एकजुटता के कारण वोटिंग के दौरान यह विधेयक पास नहीं हो पाया। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इसे पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। इस बीच सरकार इन विधेयकों को पारित कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से परोक्ष रूप से बातचीत करती रही है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।