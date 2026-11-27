नए परिसीमन बिल, 2026 में संविधान के अनुच्छेद 334A के तहत महिलाओं को सीटों पर आरक्षण का तत्काल लाभ देना मकसद है। इस उद्देश्य से लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का नया प्रावधान किया गया है।

महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ करने के लिए केंद्र सरकार नया संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इसके तहत लोकसभा और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की संख्या 50 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही सीटों के नए बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को 2051 तक स्थिर रखने की योजना है। संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026 को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना है।

विधेयक के अनुसार, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 हो जाएगी। इसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकेंगे। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को जल्द लागू करना है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा।

किस हिसाब से होगा सीटों का बंटवारा विधेयक में कहा गया कि परिसीमन के दौरान लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सभी राज्यों की सीटें एक समान अनुपात में बढ़ेंगी। यानी किसी राज्य में अभी जितनी सीटें हैं, उनमें 50 फीसदी का इजाफा किया जाएगा। इससे लोकसभा में अलग-अलग राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी लगभग पहले जैसी बनी रहेगी। यह पिछले अप्रैल में लाए गए संविधान संशोधन विधेयक से बड़ा बदलाव है, जिसे विपक्ष ने एकजुट होकर लोकसभा में गिरा दिया था।

किस जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन नए विधेयक में परिसीमन के लिए उस समय उपलब्ध ताजा प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है, जब संशोधन लागू होगा। इसका मतलब है कि फिलहाल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण किया जा सकेगा। प्रस्ताव के मुताबिक, सीटों के नए बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में किया गया बदलाव 2051 तक लागू रहेगा।

गौरतलब है कि 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, इसके लागू होने को अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था। नए प्रस्ताव में आरक्षण को जल्द लागू करने की व्यवस्था की जा रही है।

कब तक लागू रहेगा महिला आरक्षण नए विधेयक के अनुसार, महिला आरक्षण संविधान के 106वें संशोधन के लागू होने की तारीख से 15 साल तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, संसद कानून बनाकर इसकी अवधि आगे बढ़ा सकती है। आरक्षित सीटों का रोटेशन यानी अलग-अलग चुनावों में सीटों को बदलने का अधिकार भी संसद के पास होगा।