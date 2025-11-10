दिल्लीवालों पर अब मौसम का सितम, पलूशन के बीच शीतलहर ने दी दस्तक; और ठिठुराएगी ठंड
संक्षेप: दिल्लीवासी फिलहाल पलूशन से परेशान हैं। कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब की स्थिति में है। ऐसे में शीतलहरी की दस्तक से दिल्लीवालों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अब शीतलहर के चपेट में है। इस साल ठंड के दस्तक देने के बाद सोमवार को मौसम की पहली शीत लहर दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आया नगर स्टेशन पर तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अब मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बने रहने की आशंका जताई है। आईएमडी ने बताया है कि 10 से 12 नवंबर के दौरान दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है।
बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार शीत लहर उस अवधि को कहते हैं जब न्यूनतम तापमान सामान्य से बहुत नीचे दर्ज किया जाता है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान के 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहने या फिर लगातार दो दिनों तक तापमान के सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम रहने की स्थिति शीतलहर को दर्शाती है।
इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान
आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के विभिन्न मौसम केंद्रों में से एक आया नगर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.6 डिग्री कम है। वहीं सफदरजंग स्थित दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र ने न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के औसत से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम होने के साथ इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान है जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम था।
कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान
इस शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहली बार छह नवंबर को दर्ज किया गया था। आईएमडी रिकॉर्ड के अनुसार इसकी तुलना में 2024 में 10 नवंबर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2023 में यह 9.2 डिग्री सेल्सियस और 2022 में 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आईएमडी ने मंगलवार के लिए हल्का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं अधिकतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान के 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है।