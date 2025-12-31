Hindustan Hindi News
Video: नए साल 2026 पर दिल्ली से लेकर सिडनी तक झूमे लोग, जमकर हुई आतिशबाजी

Happy New Year 2026: जैसे ही बुधवार से गुरुवार की रात आई, दुनिया भर के लोगों ने 2025 को विदाई दी और नए साल 2026 का स्वागत किया। भारत सहित दुनिया के कई देशों में आतिशबाजी और उत्साह का शानदार नजारा देखने को मिला।

Jan 01, 2026 01:11 am ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
Happy New Year 2026: जैसे ही बुधवार से गुरुवार की रात आई, दुनिया भर के लोगों ने 2025 को विदाई दी और नए साल 2026 का स्वागत किया। भारत सहित दुनिया के कई देशों में आतिशबाजी और उत्साह का शानदार नजारा देखने को मिला। हर कोई पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ नए साल का अभिनंदन कर रहा है। देश-दुनिया के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग नववर्ष के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। भारत में रात 12 बजते ही हर जगह लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और नए साल का स्वागत किया।

सिडनी में आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन

सिडनी ने अपनी परंपरा के अनुसार 2026 की शुरुआत भव्य आतिशबाजी से की। करीब 40000 आतिशबाजी के प्रभाव 7 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले, जो बंदरगाह के किनारे की इमारतों और नावों पर दिखाई दिए। सिडनी हार्बर ब्रिज से झरने जैसा प्रभाव भी प्रदर्शित किया गया।

इस साल, दिसंबर में बॉन्डी बीच पर एक हनुक्का उत्सव में बंदूकधारियों द्वारा 15 लोगों की हत्या के कुछ सप्ताह बाद, कार्यक्रम को अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया। आयोजकों ने स्थानीय समयानुसार रात 11 बजे हमले के पीड़ितों के लिए एक मिनट का मौन रखा, इस दौरान हार्बर ब्रिज को सफेद रोशनी से रोशन किया गया और उसके खंभों पर यहूदी प्रतीक मेनोराह की छवि प्रदर्शित की गई।

सिडनी की लॉर्ड मेयर क्लोवर मूर ने कार्यक्रम से पहले कहा कि शहर के लिए साल के दुखद अंत के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि नए साल की पूर्व संध्या एक साथ आने और शांतिपूर्ण तथा खुशहाल 2026 की आशा के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी।

सियोल में बोसिंगक घंटाघर पर पारंपरिक उत्सव

वहीं, सियोल में हजारों लोग बोसिंगक घंटाघर में एकत्र हुए, जहां आधी रात को एक कांस्य घंटी को 33 बार बजाया गया। यह बौद्ध परंपरा 33 स्वर्गों का प्रतीक है। माना जाता है कि घंटियों की ध्वनि दुर्भाग्य को दूर करती है और आने वाले साल में शांति एवं समृद्धि लाती है।

चीन की महान दीवार पर ढोल की गूंज

बीजिंग के बाहर महान दीवार के जुयोंगगुआं पास पर ढोल-नगाड़ों और उत्सव का आयोजन हुआ। लोगों ने सिर पर टोपियां पहनी हुई थीं और '2026' तथा घोड़े के प्रतीक वाले बोर्ड लहराए। चीनी चंद्र कैलेंडर के अनुसार फरवरी से घोड़े का वर्ष शुरू होगा।

हांगकांग में लाइट शो का आयोजन

हांगकांग में नवंबर में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आग लगने से 161 लोगों की मौत के बाद वार्षिक आतिशबाजी रद्द कर दी गई। इसके बजाय 'नई उम्मीदें, नई शुरुआत' थीम पर लाइट शो आयोजित किया गया, जिसने सेंट्रल जिले की इमारतों को रोशनी से सजाया।

क्रोएशिया में दिन में ही जश्न

क्रोएशिया में उत्सव की शुरुआत सुबह से ही हो गई। फुजिने शहर में 2000 से दोपहर में उलटी गिनती की परंपरा अब पूरे देश में फैल चुकी है। लोग जयकारे लगाते हुए, शैंपेन से टोस्ट करते और संगीत पर नाचते नजर आए। वहीं, कुछ लोगों ने सांता क्लॉज की टोपी पहनकर बाजेर झील के ठंडे पानी में डुबकी लगाई।

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
