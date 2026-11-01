‘पीएम मोदी को हटाएंगे तभी लोकतंत्र बचेगा’, रामलीला मैदान से जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं; वे लोगों के वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी को हटाएंगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं; वे लोगों के वोट हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी को हटाएंगे तभी लोकतंत्र बचेगा।
मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र, बिहार व उत्तर प्रदेश की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरकारों को जनता ने नहीं चुना है, बल्कि ये वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई हैं। खरगे ने कहा कि इन्हें कौन वोट देता है? ये खुद ही अपने आपको चुन लेते हैं, जनता इन्हें नहीं चुनती। उन्होंने कहा कि इन कथित वोट चोरों को सत्ता से हटाना होगा। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को सत्ता से हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मोदी के जाने के बाद ही लोकतंत्र बच पाएगा।
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