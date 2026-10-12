Delhi Protest LIVE: विपक्ष का हल्ला बोल, आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च; CJI सूर्यकांत मिलेंगे या फिर मिलेगा झटका?

दिल्ली में आंदोलन-धरने का दौर जारी है

Delhi Protest LIVE: विपक्ष ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए 'चलो दिल्ली-लोकतंत्र के लिए मार्च' का ऐलान किया है। इस कड़ी में विपक्षी दल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। थोड़ी देर में मार्च शुरू हो जाएगा। इसमें कांग्रेस के साथ कई अन्य दलों के शामिल होने की उम्मीद है, जिस पर नजरें बनी हुई हैं। इस बीच अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी आज संसद मार्ग पुलिस स्टेशन जाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का समय भी मांगेगी। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि वे सोमवार दोपहर डेढ़ बजे विपक्षी नेताओं के साथ इंडिया गेट से यह मार्च शुरू करेंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यहां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने की भी योजना थी। हालांकि रविवार रात यह खबर सामने आई कि CJI ने मिलने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा था ताकि उनके सामने 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया जा सके। गांधी और खड़गे ने CJI को पत्र लिखकर सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था, ताकि उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जा सके। ज्ञापन सौंपकर कथित 'वोट चोरी' पर रोक लगाने, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की जाने वाली थी। हालांकि इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। अब कांग्रेस एक बार फिर CJI से मिलने का अनुरोध करेगी। क्या बोले राहुल गांधी? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक मार्च में शामिल भारतीय किसी भी राजनीतिक दल, लैंगिक, जाति, समुदाय और राज्य की सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे। उन्होंने कहा, “हम भारतीय के रूप में उच्चतम न्यायालय तक मार्च करेंगे। इस मार्च में हम राजनीतिक दल, लैंगिक, जाति, समुदाय और राज्य के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होंगे। युवा, सभी विपक्षी दल, नागरिक संगठन और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले और भारत के संविधान के साथ खड़े सभी लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।'' उन्होंने कहा, ''हम प्रेम, भाईचारे और देशभक्ति की भावना के साथ मिलकर मार्च करेंगे। डरो मत।'' CJP मांगेगी इजाजत इधर CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने रविवार को कहा कि वह और संगठन के अन्य नेता जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए तारीख मांगने के लिए सोमवार को दिल्ली पुलिस से संपर्क करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में रांका ने कहा कि वह, CJP के सह-संयोजक सौरव दास, कानूनी टीम की प्रमुख रत्ना सिंह और अन्य नेताओं के साथ सोमवार सुबह 10 बजे संसद मार्ग थाना जाएंगे ताकि प्रदर्शन के लिए तारीख मांगी जा सके। रांका ने कहा, "दिल्ली पुलिस हमें 24 घंटे के भीतर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए तारीख दे सकती है, वरना कॉजपा नए प्रदर्शन का आह्वान करेगी।"

12 Oct 2026, 08:21:14 AM IST Delhi Protest LIVE: केरल विधानसभा में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव Delhi Protest LIVE: इस बीच केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन सोमवार को विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर एक विशेष प्रस्ताव पेश करेंगे। राज्य में सत्ताधारी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते विपक्षी विरोध के बीच यह प्रस्ताव ला रही है। केरल मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग करने वाला ऐसा प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बनने वाला है।

12 Oct 2026, 08:14:47 AM IST Delhi Protest LIVE: कांग्रेस फिर करेगी प्रयास Delhi Protest LIVE: रिपोर्ट्स के मुताबिक CJI सूर्यकांत से मिले झटके के बाद कांग्रेस सोमवार को एक बार फिर अपनी मांग दोहरा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस नेता सोमवार को CJI से मीटिंग के लिए दोबारा अनुरोध कर सकते हैं।