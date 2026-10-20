टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में ताबड़तोड़ ऐक्शन, 2 महिलाओं समेत 4 और गिरफ्तारियां

मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम टाइगर श्रॉफ की कार पर हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। इसमें अभिनेता बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई। बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली।

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज (NDR) ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय कुणाल, 19 वर्षीय सुमित, 23 वर्षीय राधा और 23 वर्षीय बबीता के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि ये आरोपी विदेश में रह रहे गैंगस्टर के निर्देश पर काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(बी) के तहत अदालत में पेश किया। इसके बाद मुंबई पुलिस की अपराध जांच शाखा (CID) की टीम ने अदालत में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करने और उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। अदालत ने मुंबई पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी। अदालत ने यह मांग भी मंजूर कर ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह जानकारी दी है।

इस बीच, टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, हमलावरों का पहला निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं, बल्कि बॉलीवुड का एक और बड़ा सितारा था। उस अभिनेता की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी, जिसके चलते तीनों शूटर उस तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का फैसला किया। आरोपियों को लगा कि टाइगर तक पहुंचना आसान होगा। इसके बाद उन्होंने उनकी कार पर गोलियां चला दीं। हालांकि, पुलिस ने उस दूसरे बॉलीवुड सितारे के नाम का खुलासा नहीं किया है।

टाइगर श्रॉफ की टीम ने की एक अपील सोमवार को राजस्थान के कोटा में ट्रेन से तीन आरोपियों को पकड़ा गया था। इनमें बिहार के बेगूसराय का ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा के सोनीपत का रेहान शामिल है। वहीं, टाइगर श्रॉफ की टीम ने मंगलवार को साफ किया कि अभिनेता ने फायरिंग की घटना को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। उनकी टीम ने कहा कि टाइगर ने न तो कोई वीडियो जारी किया है और न ही इस घटना या इससे जुड़े घटनाक्रम पर किसी तरह की टिप्पणी करने की इजाजत दी है। सोशल मीडिया के कई पेज और डिजिटल मंच एक्टर के नाम से फर्जी खबरें, AI से बनाए गए वीडियो और मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं। ऐसी सामग्री पूरी तरह गलत और बिना अनुमति के जारी की जा रही है। इसका मकसद लोगों को गुमराह करना है।