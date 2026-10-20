टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में ताबड़तोड़ ऐक्शन, 2 महिलाओं समेत 4 और गिरफ्तारियां
मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम टाइगर श्रॉफ की कार पर हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। इसमें अभिनेता बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई। बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली।
एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नई दिल्ली रेंज (NDR) ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय कुणाल, 19 वर्षीय सुमित, 23 वर्षीय राधा और 23 वर्षीय बबीता के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि ये आरोपी विदेश में रह रहे गैंगस्टर के निर्देश पर काम कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(बी) के तहत अदालत में पेश किया। इसके बाद मुंबई पुलिस की अपराध जांच शाखा (CID) की टीम ने अदालत में आरोपियों से हिरासत में पूछताछ करने और उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। अदालत ने मुंबई पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की सीआईडी टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मुंबई पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से मुंबई ले जाने के लिए तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी। अदालत ने यह मांग भी मंजूर कर ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह जानकारी दी है।
इस बीच, टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, हमलावरों का पहला निशाना टाइगर श्रॉफ नहीं, बल्कि बॉलीवुड का एक और बड़ा सितारा था। उस अभिनेता की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी, जिसके चलते तीनों शूटर उस तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का फैसला किया। आरोपियों को लगा कि टाइगर तक पहुंचना आसान होगा। इसके बाद उन्होंने उनकी कार पर गोलियां चला दीं। हालांकि, पुलिस ने उस दूसरे बॉलीवुड सितारे के नाम का खुलासा नहीं किया है।
टाइगर श्रॉफ की टीम ने की एक अपील
सोमवार को राजस्थान के कोटा में ट्रेन से तीन आरोपियों को पकड़ा गया था। इनमें बिहार के बेगूसराय का ऋतिक उर्फ रोशन और हरियाणा के सोनीपत का रेहान शामिल है। वहीं, टाइगर श्रॉफ की टीम ने मंगलवार को साफ किया कि अभिनेता ने फायरिंग की घटना को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। उनकी टीम ने कहा कि टाइगर ने न तो कोई वीडियो जारी किया है और न ही इस घटना या इससे जुड़े घटनाक्रम पर किसी तरह की टिप्पणी करने की इजाजत दी है। सोशल मीडिया के कई पेज और डिजिटल मंच एक्टर के नाम से फर्जी खबरें, AI से बनाए गए वीडियो और मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं। ऐसी सामग्री पूरी तरह गलत और बिना अनुमति के जारी की जा रही है। इसका मकसद लोगों को गुमराह करना है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी
मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम टाइगर श्रॉफ की कार पर हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था, हालांकि पुलिस ने पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। मामले में पकड़े गए आरोपियों में शामिल रेहान के पिता रईसुद्दीन नेबताया कि उनका बेटा 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है और आर्म्स एक्ट के एक मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है। वह फिलहाल जमानत पर बाहर था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें