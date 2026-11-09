ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें? दिल्ली पुलिस ने कोलकाता जाकर थमाया नोटिस; मामला क्या
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ममता बनर्जी को यह नोटिस एक गवाह के तौर पर दिया गया है। CrPC की धारा 160 के तहत जारी इस नोटिस में उनसे जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस ने 2013 के एक मामले के संबंध में नोटिस थमाया है और पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। यह मामला नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के कर्मी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर एक नोटिस देने पहुंचे थे।
यह नोटिस दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 160 के तहत दिया गया है। यह 9 अप्रैल 2013 के एक मामले से जुड़ा है, जो नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 186 (सरकारी काम में बाधा डालना), 353 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 332 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाना), 147 (दंगा करना), 149 (किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होना) और 34 (कई लोगों द्वारा एक समान इरादे से किया गया कोई कार्य) लगाई गई हैं।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस सूत्रों के अनुसार, बनर्जी को इस मामले में गवाह के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। उन्हें मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। बता दें कि यह मामला अप्रैल 2013 में राष्ट्रीय राजधानी में तृणमूल कांग्रेस के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बनर्जी और दिल्ली पुलिस के कर्मियों के बीच हुई झड़प से जुड़ा है। बनर्जी, तृणमूल के मंत्रियों और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली गई थीं। वे उस समय पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री रहे अमित मित्रा पर 'स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (SFI) के सदस्यों द्वारा किए गए कथित हमले के विरोध में प्रदर्शन करने गई थीं।
'मैं एक जन प्रतिनिधि, VVIP नहीं'
तब इस प्रतिनिधिमंडल ने संसद मार्ग पर पूर्व योजना आयोग मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया था। जब दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं और निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए टीएमसी नेताओं को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, तो उनके बीच टकराव हो गया था। इस घटना के दौरान, बनर्जी ने कथित तौर पर पुलिस से कहा था कि वह एक जन प्रतिनिधि के नाते प्रदर्शन में हिस्सा लेने आई हैं न कि वीआईपी के रूप में। उन्होंने आगे कहा था कि वह लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने आई हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।