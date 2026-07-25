'जंतर-मंतर खाली करें'... धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पुलिस का लाउडस्पीकर से ऐलान

विरोध प्रदर्शन के चरम पर होने के दौरान बंद किए गए आसपास के तीन प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अब जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया है, जिससे आम यात्रियों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पुलिस का लाउडस्पीकर से ऐलान (Photo by Vipin Kumar/ Hindustan Times)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के 25 जुलाई 2026 की शाम को इस्तीफा देने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। जंतर-मंतर पर लाउडस्पीकर लेकर घूम रहे पुलिसकर्मी लगातार आंदोलनकारी छात्रों से जगह खाली करने की अपील कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि क्योंकि प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग (शिक्षा मंत्री का इस्तीफा) पूरी हो चुकी है, इसलिए अब जंतर-मंतर को खाली कर दिया जाना चाहिए।

एक महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे इस व्यापक आंदोलन का असर केवल सड़कों के ट्रैफिक और रूट डायवर्जन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लुटियंस दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों पर भी इसका गहरा असर पड़ा।

जंतर-मंतर के फ्ली मार्केट और पास ही स्थित ऐतिहासिक कनॉट प्लेस (CP) के व्यापारियों के अनुसार, यह पिछले कुछ महीनों का सबसे सुस्त व्यावसायिक हफ्ता रहा। पर्यटकों और स्थानीय खरीदारों की भीड़ में भारी गिरावट दर्ज की गई।

विरोध प्रदर्शन के चरम पर होने के दौरान बंद किए गए आसपास के तीन प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अब जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया है, जिससे आम यात्रियों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है।

सरकार और 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बीच वार्ता का नया दौर इस्तीफे के तुरंत बाद सरकार और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह वार्ता की मेज पर पहुंचे। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने छात्रों का पक्ष रखा।

धर्मेंद्र प्रधान का बयान: "व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं" अपने त्यागपत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि यह फैसला उनके लिए किसी "व्यक्तिगत प्रतिष्ठा" का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों और दिल्ली के जंतर-मंतर पर बने हालात का फायदा उठाकर देशविरोधी ताकतें माहौल न बिगाड़ सकें, इसी सुरक्षात्मक सोच के साथ उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ा है।

CJP की बाकी दो प्रमुख मांगें भी सरकार ने मानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे बाद CJP और आंदोलनकारी छात्रों ने साफ किया है कि आंदोलन पूरी तरह से खत्म करने के लिए उनकी दो अन्य मांगों पर सरकार को फैसला लेना होगा। हालांकि अब खबर आ रही है कि सरकार ने बाकी दो मांगे भी मान ली हैं।