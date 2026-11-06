दिल्ली के लोग बहुत टैलेंटेड, नहीं काम आएंगे पुराने नियम; वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोग बहुत टैलेंटेड हैं। अब वाहनों पर रोक या फिर कंस्ट्रक्शन बैन जैसे नियम काम नहीं आएंगे। इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वाहनों पर रोक, कंस्ट्रक्शन बैन जैसी बातें पुरानी हो गई हैं। इनसे वायु प्रदूषण कम होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में हर तरह का टैलेटें है। इसलिए पुराने नियम काम नहीं आएंगे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह वाहन ही हैं। वहीं बंपर टु बंपर ट्रैफिक में प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सुनवाई करने वाली बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना शामिल थे।
हम रोज पी रहे 30 सिगरेट के बराबर प्रदूषण- वकील
सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हमें उम्मीद है कि आप लोग मौसम का आनंद ले रहे होंगे। इसपर सीनयिर वकील अपराजिता सिंह ने कहा, हम लोग विकट परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हमारी आवाज चली जा रही है। ऐसा लगता है कि हम लोग रोज 30 सिगरेट पी रहे हैं। सीजेआई ने कहा, बारिश की वजह से सिगरेट की संख्या कुछ कम हो गई है। वकील नेक हा, 5 नवंबर को प्रदूषण की 14 फीसदी वजह पराली जलना था। इसके अलावा वाहन सबसे बड़ी परेशानी हैं। हमें स्थानीय स्तर पर पराली की घटनाओं से निपटने की जरूरत है। इसके अलावा कूड़े को जलाने और वाहनों के चलाने पर भी नियंत्रण होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें