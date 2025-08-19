दो घंटे पानी बरस जाए तो दिल्ली में व्यवस्था चौपट हो जाती है, चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनाया

चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यदि दो घंटे भी बारिश हो जाती है तो दिल्ली में सब चौपट हो जाता है। सड़कों पर लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। यदि इस तरह फंसना ही है तो फिर उनका टोल टैक्स आदि भुगतान करने का क्या फायदा है और ऐसा क्यों किया जाए।

केरल के पलियेक्करा में खराब सड़क के बाद भी टोल वसूली के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर भी अहम टिप्पणी की। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यदि दो घंटे भी बारिश हो जाती है तो दिल्ली में सब चौपट हो जाता है। सड़कों पर लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। यदि इस तरह फंसना ही है तो फिर उनका टोल टैक्स आदि भुगतान करने का क्या फायदा है और ऐसा क्यों किया जाए। इस बेंच में जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया भी शामिल थे। बेंच ने केरल के पलियेक्करा टोल प्लाजा में कलेक्शन को सस्पेंड करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह बात कही।

यह अपील NHAI की ओर से दाखिल की गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी यही दलील दी थी कि यदि हाईवे का वह स्ट्रेच ही खराब है, जिसके लिए टोल वसूला जा रहा है तो यह गलत है। ऐसी स्थिति में टोल देने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी मामले पर NHAI सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां भी उसे सुनना पड़ा। यही नहीं बेंच ने दिल्ली का भी जिक्र किया। बेंच ने कहा, 'क्या आप जानते हैं दिल्ली में क्या होता है। यदि दो घंटे भी बारिश हो जाती है तो पूरे शहर को पैरालाइसिस हो जाता है।' बेंच ने कहा कि यदि NH 544 पर लोगों को त्रिशूर के लिए 65 किलोमीटर का सफर तय करने में 12 घंटे लग रहे हैं तो फिर 150 रुपये टोल क्यों चुकाएं।

यही नहीं बेंच ने तो तंज भरे अंदाज में कहा कि ऐसा सफर करने के लिए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ही नागरिकों को पेमेंट करना चाहिए। उन्हें इसलिए पेमेंट करना चाहिए इतने कठिन सफर को भी उन्होंने पूरे धैर्य के साथ तय किया और उनका ईंधन भी ज्यादा खर्च हुआ। बेंच ने कहा कि इस सफर में हद से हद एक घंटे लगना चाहिए, लेकिन 12 घंटे लग रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। वहीं इस मामले पर सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। जिस दिन 12 घंटे लगने की बात की जा रही है, उस दिन एक ट्रक पलट गया था। उसके चलते जाम लगा था।