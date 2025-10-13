दिल्ली में चोरी का गजब केस, इजरायली संसद में ट्रंप ने लिए किसके मजे? टॉप 5 न्यूज

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिग्गी से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई।

सड़क पर झगड़ा करते करते 11 किलो चांदी ले उड़े चोर, दिल्ली में गजब केस उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिग्गी से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई। यह घटना रविवार को जेपीसी अस्पताल के पास हुई। पुलिस के अनुसार, 22 साल के शाहदरा निवासी रामरतन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वह स्कूटर से अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दो अन्य लोगों के दोपहिया वाहन से टकरा गई। पढ़ें पूरी खबर…

महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, जेजेडी के 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही अब ये भी साफ हो गया है कि वे खुद वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप का नाम भी लिस्ट सबसे ऊपर है। तीन महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। पढ़ें पूरी खबर…

कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल, डिनर को लेकर कयासों पर क्या बोले सिद्धारमैया कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का लगभग आधा कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा आयोजित किए गए डिनर के मौके पर इस मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि, सीएम सिद्दारमैया ने रात्रिभोज के समय मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा होने की अटकलों का खारिज कर दिया है। उन्होंनें कहा कि कि यह एक सामान्य डिनर कार्यक्रम है, इसका मंत्रिमंडल फेरबदल से कोई लेना-देना नहीं है। पढ़ें पूरी खबर…

ट्रंप के सामने इजरायली सांसदों ने लहराये पोस्टर, US राष्ट्रपति ने भी लिए मजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे हैं। यहां इजरायली संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने गाजा युद्ध समाप्ति का ऐलान किया। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि उनका व्यक्तित्व युद्धों को रोकने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल को मजबूत और शक्तिशाली बनाना ही सच्ची शांति की कुंजी है। वहीं जब ट्रंप संसद को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त दो वामपंथी इजरायली सांसदों ने पोस्टर लहराकर ट्रंप के संबोधन में बाधा डाल दी। सदन में हंगामा मच गया और दोनों सांसदों को बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रंप ने अपना भाषण फिर शुरू किया और मजे लेते हुए कहा कि यह बहुत प्रभावी था। पढ़ें पूरी खबर…