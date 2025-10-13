Hindustan Hindi News
Delhi Man 11 Kg Silver Gets Stolen During Fight On Nobel Memorial Prize in economics winner top 5 news

दिल्ली में चोरी का गजब केस, इजरायली संसद में ट्रंप ने लिए किसके मजे? टॉप 5 न्यूज

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिग्गी से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई।

Jagriti Kumari Mon, 13 Oct 2025 06:46 PM
सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिग्गी से लगभग 11 किलो चांदी चोरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ गाजा में पीस डील करवाने वाले ट्रंप ने इजरायली संसद में भाषण दिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ:

सड़क पर झगड़ा करते करते 11 किलो चांदी ले उड़े चोर, दिल्ली में गजब केस

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो लोगों के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटर की डिग्गी से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई। यह घटना रविवार को जेपीसी अस्पताल के पास हुई। पुलिस के अनुसार, 22 साल के शाहदरा निवासी रामरतन अग्रवाल ने अपनी शिकायत में बताया कि वह स्कूटर से अपने घर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दो अन्य लोगों के दोपहिया वाहन से टकरा गई। पढ़ें पूरी खबर…

महुआ से लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, जेजेडी के 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी

बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के 21 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही अब ये भी साफ हो गया है कि वे खुद वैशाली की महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप का नाम भी लिस्ट सबसे ऊपर है। तीन महिला उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। पढ़ें पूरी खबर…

कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल, डिनर को लेकर कयासों पर क्या बोले सिद्धारमैया

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का लगभग आधा कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा आयोजित किए गए डिनर के मौके पर इस मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि, सीएम सिद्दारमैया ने रात्रिभोज के समय मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा होने की अटकलों का खारिज कर दिया है। उन्होंनें कहा कि कि यह एक सामान्य डिनर कार्यक्रम है, इसका मंत्रिमंडल फेरबदल से कोई लेना-देना नहीं है। पढ़ें पूरी खबर…

ट्रंप के सामने इजरायली सांसदों ने लहराये पोस्टर, US राष्ट्रपति ने भी लिए मजे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे हैं। यहां इजरायली संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने गाजा युद्ध समाप्ति का ऐलान किया। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि उनका व्यक्तित्व युद्धों को रोकने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायल को मजबूत और शक्तिशाली बनाना ही सच्ची शांति की कुंजी है। वहीं जब ट्रंप संसद को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त दो वामपंथी इजरायली सांसदों ने पोस्टर लहराकर ट्रंप के संबोधन में बाधा डाल दी। सदन में हंगामा मच गया और दोनों सांसदों को बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रंप ने अपना भाषण फिर शुरू किया और मजे लेते हुए कहा कि यह बहुत प्रभावी था। पढ़ें पूरी खबर…

आर्थिक विकास की नई परिभाषा, 3 शोधकर्ताओं को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल

साल 2025 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणाओं हो गई है। इस साल आधारित आर्थिक विकास की नई व्याख्या के लिए जोएल मोकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। मोकिर नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, एगियन कॉलेज डी फ्रांस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और हॉविट ब्राउन यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। पढ़ें पूरी खबर…

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया।
