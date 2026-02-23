'किसको ये कहां आतंकवादी बता दें', लश्कर के बांग्लादेश मॉड्यूल पर क्या बोले इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आतंकवाद के नाम पर निर्दोष लोग फंसाए जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और परिवार उजड़ जाते हैं। उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाया कि क्या यह न्याय है या सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग।

दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा के बांग्लादेश मॉड्यूल मामले में 6 आरोपियों को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'वे किसी को भी आतंकवादी के रूप में फंसाकर जेल में डाल सकते हैं और व्यक्ति 20 साल बाद जेल से बाहर आता है। ऐसी चीजों के बारे में आप न तो कह सकते हैं कि ये गलत हैं और न ही कह सकते हैं कि ये 100% सही हैं। वे ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि लोग 20-30 साल बाद बरी हो रहे हैं। आपने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दीं।

इमरान मसूद ने सवाल किया कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जिन्होंने उन्हें जेल में डाला? उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो दूसरों को फर्जी तरीके से फंसाते हैं। दिल्ली पुलिस ने तीन राज्यों में चलाए गए बड़े आतंकवाद रोधी अभियान के तहत लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का पर्दाफाश करके इससे जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 बांग्लादेशी के नागरिक हैं।

लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का पर्दाफाश एक अधिकारी ने बताया कि ये सातों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और जाली पहचान पत्र बनवा लिए थे। ये गिरफ्तारियां पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में समन्वित छापेमारी के बाद हुईं। इसके पहले जांचकर्ताओं ने दिल्ली में कई स्थानों पर मारे जा चुके आतंकवादी बुरहान वानी की तस्वीर दर्शाने वाले पाकिस्तान समर्थक और आतंकवाद समर्थक पोस्टर लगाने में एक समूह की संलिप्तता का पता लगाया था।

मॉड्यूल कैसे कर रहा था काम अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद सिंह कुशवाह ने बताया कि इस मॉड्यूल को बांग्लादेश से शब्बीर अहमद लोन उर्फ ​​राजा उर्फ ​​कश्मीरी की ओर से संचालित किया जा रहा था। शब्बीर जम्मू-कश्मीर का रहने वाला लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रशिक्षित आतंकवादी है। इसे पहले 2007 में दिल्ली पुलिस की विशेष प्रकोष्ठ ने हथियारों और गोला-बारूद, जिनमें एके-47 राइफल और ग्रेनेड शामिल थे, की बरामदगी से जुड़े एक मामले में शब्बीर को गिरफ्तार किया था।