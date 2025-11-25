Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsDelhi Lal Quila Blast Case Suicide Bomber Umar Un Nabi Wanted To Avenge Terrorist Burhan Wani Killing, Sources
बुरहान वानी की हत्या का बदला लेना चाहता था दिल्ली धमाके वाला उमर नबी? जांच में और क्या पता चला

बुरहान वानी की हत्या का बदला लेना चाहता था दिल्ली धमाके वाला उमर नबी? जांच में और क्या पता चला

संक्षेप:

दिल्ली धमाके की जांच कर रही जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉ. नबी अन्य आतंकियों के सामने खुद को प्रिंस जैसा पेश करता था।

Tue, 25 Nov 2025 04:35 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट करने वाला सुसाइड बॉम्बर डॉ. उमर उन नबी 2016 में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। इतना ही नहीं वह आतंक के इस मॉड्यूल में दूसरे सफेदपोश आतंकियों से खुद को अलग कहता था और खुद को अमीर समझता था। वह उन आतंकियों को कहता था कि वह उनका बॉस है और लीडर है। दिल्ली धमाके की जांच कर रही जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉ. नबी अन्य आतंकियों के सामने खुद को प्रिंस जैसा पेश करता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

NDTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के कई गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के दौरान जांच टीम को बहुत सारी जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया है कि यह जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी भी बनना चाहता था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी आतंकी अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि उमर आईएसआईएस और जैश की विचारधारा से प्रभावित था।

बुरहान मुजफ्फर वानी कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन का कमांडर था। रक्षा बलों ने 8 जुलाई, 2016 को कोकरनाग के बुंडूरा गाँव में एक मुठभेड़ में वानी समेत दो अन्य आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद कश्मीर उबल पड़ा था। इस घटना के बाद कश्मीर घाटी में हुई हिंसक झड़पों में 32 लोगों की मौत हो गई थी।

सूत्रों ने बताया कि सुसाइड बॉम्बर उमर नबी को 'अमीर' का तगमा फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुज़म्मिल शकील ने दिया था, जिसे जैश-ए-मोहम्मद के मेन कॉन्टैक्ट मौलवी इरफ़ान अहमद ने टेरर मॉड्यूल में सबसे पहले भर्ती किया था। सूत्रों ने बताया कि एक और गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी शाहीन सईद ने भी पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग दिए हैं। जांच कर्ताओं ने कहा कि मुज़म्मिल शकील ने उन्हें बताया कि उमर उन नबी के स्टेटस और एक्सपीरियंस के मुकाबले वह सिर्फ़ एक मज़दूर था। टेररिस्ट ने अपने प्लान का नाम 'ऑपरेशन अमीर' रखा था, जिसमें सुसाइड बॉम्बर उनका पॉइंट्समैन था।

मुज़म्मिल शकील से मिली जानकारी का जिक्र करते हुए जांच करने वालों ने कहा कि उमर उन नबी नौ भाषाएँ जानता था और टेरर मॉड्यूल में सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा और समझदार इंसान था। मुज़म्मिल शकील ने सुसाइड बॉम्बर को एक ऐसा सख्स बताया जो आसानी से न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकता था। सूत्रों के मुताबिक, मुज़म्मिल शकील ने कहा, "हम उसका (उमर उन नबी का) विरोध नहीं कर सके। उसकी बातें फैक्ट्स और रिसर्च से भरी होती थीं। वह हमेशा खुद को अमीर कहता था और ज़्यादा बात नहीं करता था। आखिर तक वह कहता रहा कि यह धर्म के लिए है और किसी और चीज़ से इसका वास्ता नहीं है।"

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Delhi Car Blast
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।