बुरहान वानी की हत्या का बदला लेना चाहता था दिल्ली धमाके वाला उमर नबी? जांच में और क्या पता चला

दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट करने वाला सुसाइड बॉम्बर डॉ. उमर उन नबी 2016 में मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। इतना ही नहीं वह आतंक के इस मॉड्यूल में दूसरे सफेदपोश आतंकियों से खुद को अलग कहता था और खुद को अमीर समझता था। वह उन आतंकियों को कहता था कि वह उनका बॉस है और लीडर है। दिल्ली धमाके की जांच कर रही जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉ. नबी अन्य आतंकियों के सामने खुद को प्रिंस जैसा पेश करता था।

NDTV की रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा के फरीदाबाद में पकड़े गए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के कई गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के दौरान जांच टीम को बहुत सारी जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया है कि यह जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी भी बनना चाहता था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी आतंकी अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि उमर आईएसआईएस और जैश की विचारधारा से प्रभावित था।

बुरहान मुजफ्फर वानी कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन का कमांडर था। रक्षा बलों ने 8 जुलाई, 2016 को कोकरनाग के बुंडूरा गाँव में एक मुठभेड़ में वानी समेत दो अन्य आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद कश्मीर उबल पड़ा था। इस घटना के बाद कश्मीर घाटी में हुई हिंसक झड़पों में 32 लोगों की मौत हो गई थी।

सूत्रों ने बताया कि सुसाइड बॉम्बर उमर नबी को 'अमीर' का तगमा फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुज़म्मिल शकील ने दिया था, जिसे जैश-ए-मोहम्मद के मेन कॉन्टैक्ट मौलवी इरफ़ान अहमद ने टेरर मॉड्यूल में सबसे पहले भर्ती किया था। सूत्रों ने बताया कि एक और गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी शाहीन सईद ने भी पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग दिए हैं। जांच कर्ताओं ने कहा कि मुज़म्मिल शकील ने उन्हें बताया कि उमर उन नबी के स्टेटस और एक्सपीरियंस के मुकाबले वह सिर्फ़ एक मज़दूर था। टेररिस्ट ने अपने प्लान का नाम 'ऑपरेशन अमीर' रखा था, जिसमें सुसाइड बॉम्बर उनका पॉइंट्समैन था।