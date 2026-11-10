इंसानों के लायक नहीं है हवा, बोले दिल्ली AIIMS डॉक्टर; 300 करोड़ के पटाखे बिके
दीपावली के बाद दिल्ली की हवा को लेकर डॉक्टर चिंता जता रहे हैं। AIIMS के डॉक्टर विजय हड्डा ने तो यह तक कह दिया है कि इस हवा में जीवित कैसे हैं। वहीं, CTI के आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में करीब 300 करोड़ रुपये के पटाखे बिके हैं।
दिल्ली AQI यानी एयर क्वालिटी इंडैक्स डरा रहा है। चांदनी चौक, तालकटोरा गार्डन समेत कई इलाकों में आंकड़ा 400 के करीब पहुंच गया है। इसी चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री या CTI ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में दीपावली पर 300 करोड़ रुपये के आसपास पटाखों की बिक्री हुई है। खास बात है कि दिल्ली की हवा को लेकर AIIMS डॉक्टर ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि दिल्ली की हवा इंसान के जीवित रहने के लायक नहीं है।
ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में AQI 299 पर पहुंच गया है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि 59 में से कम से कम 24 स्टेशन ऐसे हैं, जहां AQI 300 से ज्यादा यानी बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। जबकि, 31 स्टेशन खराब श्रेणी में बने हुए हैं। सिर्फ दो क्षेत्र कैंट और श्री अरबिंदो मार्ग सामान्य श्रेणी में हैं और NSIT द्वारका स्टेशन और आईटीओ ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इस दौरान सबसे खराब हालत पूसा में हैं, जहां AQI 385 है।
300 करोड़ से ज्यादा के पटाखे बिक गए
सीटीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में दीपावली पर करीब 300 करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री हुई है। साथ ही व्यापारियों ने बताया है कि बीते साल की तुलना में पटाखों की बिक्री 30 फीसदी बढ़ गई है। साथ ही यह भी कहा है कि अधिकांश दुकानों पर स्टॉक त्योहार के एक दिन पहले ही खत्म हो गए थे।
अगले दिन मामूली सुधार
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक, त्योहार के दिन शहर के 26 निगरानी केंद्रों में से 19 पर शोर का स्तर पिछले साल की तुलना में अधिक दर्ज किया गया। हालांकि, रिपोर्ट में की गई चार वर्षों की तुलना के अनुसार, दिवाली के दिन और उसके अगले दिन सुबह दर्ज किए गए एक्यूआई के स्तर संबंधित वर्षों की तुलना में सबसे अधिक रहे।
डॉक्टर क्या बोले
दिल्ली के हालत देखकर डॉक्टर भी हैरानी जता रहे हैं कि इस हवा में इंसानों की जीवित रहना मुश्किल है। AIIMS के डॉक्टर विजय हड्डा ने सोमवार को कहा, 'जो AQI तीन फिगर्स में होती थी, अब चार में पहुंच गई है। दुनियाभर में यही चर्चा हो रही है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दिल्ली है। फिर आप देखोगे तो दिल्ली और बाकी शहरों में आधे का फर्क है। जो भी यहां पर पर रह रहे हैं, उनकी जिंदगी आसान तो नहीं होने वाली।'
उन्होंने कहा, 'आप जहर का धुआं अंदर लेते रहोगे, तो हर मिनट में कम से कम 20 बार और हर बार में कम से कम आधा लीटर आप रहे हैं तो पूरे दिन में कितना जा रहा होगा। मैं तो हैरान हूं कि हम जिंदा हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी हवा में इंसान के जीवित रहने जैसी हवा है। पक्का यकीन है मुझे कि जैसे जैसे समय निकलेगा इस हवा का असर दिखेगा।'
उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से जब आप सांस ले रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि कुछ भारी भारी हवा अंदर जा रही है। आपका गला हमेशा सूखा रहता होगा। हमेशा साफ करने का मन करता होगा, नाक बंद होगी और आपका साफ करने का मन करता होगा। आंखों में जलन होगी और पानी आ रहा होगा। कुछ तो आज ही दिख रहे हैं, लेकिन डर लंबे समय तक होने वाले असर का है। जो आज नहीं दिख रहे। जो खतरनाक हवा है, इसमें जो जहरीली गैस है। जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में किस तरह का असर डाल रहे होगे, वो बड़ी मुश्किल है...।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें